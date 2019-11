Lanzarote recibiría once millones menos con los presupuestos del Gobierno de Canarias

Los presupuestos diseñados por el Gobierno de Canarias (PSOE-Nueva Canarias-Podemos-ASG) para 2020 deja a Lanzarote con once millones de euros respecto al actual ejercicio ya que de 78´6 millones en 2019 se pasa a una previsión de 67´7 para el próximo año.

De esta forma, descienden considerablemente las inversiones a realizar en la isla conejera donde incluso se eliminan partidas como la destinada al Centro Integrado de Formación Profesional Zonzamas, tal y como ha denunciado la Cámara de Comercio de Lanzarote.

Críticas de Coalición Canaria a los presupuestos regionales y estatales

Los distintos cargos públicos y orgánicos de Coalición Canaria en Lanzarote han denunciado, poniendo cifras sobre la mesa, el maltrato sistemático del Estado a Canarias, de la Comunidad Autónoma al Cabildo y de éste a los ayuntamientos, fruto de una cadena de sumisión del PSOE insular al canario y de éste a Pedro Sánchez.

En el caso de Lanzarote se añade además la sumisión del PP al PSOE, solo por mantener a la presidenta del partido en el sillón de la Alcaldía de Arrecife. “Por primera vez en muchos años, el Cabildo suprime más de 10 millones de euros destinados a los ayuntamientos en los Planes de Cooperación: 8,6 millones para inversiones y 1,6 millones para empleo”, ha subrayado la secretaria insular de Coalición Canaria en Lanzarote, Migdalia Machín.

Por su parte, el representante del Grupo Nacionalista cabildicio en la Comisión de Hacienda, Samuel Martín, explicó por qué los nacionalistas se abstuvieron en la última sesión plenaria y no presentaron alegaciones a los presupuestos. “No hemos querido retrasar ni perjudicar a las ONGS, colectivos, Asociaciones, Clubs deportivos etc, que están a la espera de recibir sus subvenciones, haciéndoles esperar más, pero no pasaremos por alto el sablazo a los ayuntamientos”, ha dicho el también candidato al Senado por Lanzarote y La Graciosa.

Martín ha destacado que la principal razón por la que los nacionalistas hablan de una sumisión en cadena que está perjudicando seriamente los intereses de los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa, radica en la negativa del PSOE “a no reclamar los 1.500 millones que nos debe el Estado”. Un dinero recogido en los convenios bilaterales Canarias-Estado, del que dependen los planes de carreteras, infraestructuras educativas, turísticas, hidráulicas, empleo etc.

“Lo único bueno de estos presupuestos es el ahorro de 4,5 millones de euros que supone la integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Empleo, otro logro de CC”, recordó el candidato al Senado, tras subrayar que el Grupo de Gobierno PSOE-PP ha aprobado los presupuestos de la EPEL-CACT incorporando un gasto en salarios para cargos eventuales superior a los 600.000 euros.

Cargos públicos de Coalición Canaria en Lanzarote. / Cadena SER

Hizo además hincapié en que la misma cadena de sumisión provoca que la Comunidad Autónoma suba los impuestos a los ciudadanos y detraiga recursos a las corporaciones locales vía supresión del 50% del FDCAN en el proyecto de Ley de presupuestos del ejecutivo canario para 2020, pasando de 160 millones de euros a 80.

“Se caerán muchos proyectos”, ha advertido Martín, “hay 10 millones menos en la ficha insularizada (pasa de 77 millones a 67), y se han cargado la partida de 3 millones de euros del proyecto Arrecife capital de la Reserva de la Biosfera”. Con respecto a este último tema, el candidato recordó que durante el pleno en el que se aprobaron los presupuestos del Cabildo, el grupo de gobierno rechazó una moción que pedía mantener esos 3 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

“El vicepresidente primero, Jacobo Medina, negó torpemente que hubiera 3 millones en las cuentas de 2019 aduciendo que eran una prórroga de los del 2018, algo rotundamente falso”, aseveró, recordando que eran 3 millones en 2018 y otros 3 millones en 2019, pero que “Medina ya adelantó con su respuesta en el pleno el capote que el PP de Lanzarote va a echar al presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres cuando nada se sepa este año de esos 3 millones de euros”. “Todos estos datos demuestran que el voto útil es el voto nacionalista. Es la única forma de romper con esta sumisión”, resaltó.

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario nacionalista y alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, afirmó que los alcaldes de Coalición Canaria “no toleraremos que se carguen lo que hizo CC en tiempos de crisis, justamente ahora que hay bonanza, y exigiremos al Cabildo que restituya los Planes de Cooperación en inversión y empleo y esperamos que la alcaldesa de Arrecife sea capaz de ver toda esta problemática y se sume a nuestras exigencias”.

Así, anunció que los nacionalistas presentarán una moción en cada una de las corporaciones locales para exigir al Cabildo que restituya tanto los planes de Cooperación Municipal que instauró CC en plena crisis hace 7 años, como los planes de empleo municipales “que cada año se subían un poco y también fueron instaurados por CC hace algo más de un lustro”.

Tampoco se olvidó Betancort de la isla de La Graciosa y afirmó que “mucha foto, a eso es a lo que se dedican, pero lo que queremos que hagan los responsables del grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote es que se dignen en poner una partida para esta isla”.

Y es que, tal y como recalcó el portavoz del Grupo Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, “debe ser que en Lanzarote llueve poco, porque las flores del pacto aquí no llegan. Se han cargado, por ejemplo, una partida de 800.000 euros para un proyecto de remodelación del FP de Zonzamas que ya estaba para licitar, cuando la Formación Profesional es, probablemente, el elemento estratégico más importante para la competitividad de la sociedad de Lanzarote”.

De este modo, tras lamentar que los actuales gobernantes se “se han cargado en un tiempo récord todo lo que conseguimos crear en plena crisis”, añadió que “no podemos tolerar que desaparezcan 8.600.200 € de los Planes de Cooperación Municipal, ni 1.400.000 € de los planes de empleo municipales”. Entre los proyectos afectados por este inexplicable recorte, el portavoz nacionalista señaló, por ejemplo, la desaparición del plan de empleo específico para Haría: 250.000 €.