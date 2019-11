El alcalde de Quintanar niega rotundamente la acusación de CC.OO de convocar una consulta ilegal sobre la RPT

El alcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián ha negado rotundamente las acusaciones vertidas por Comisones Obreras acusándolo de convocar una consulta ilegar sobre la Relación de Puestos de Trabajo intentando suplantar al Comité de Empresa.

Comisiones Obreras ha acusado al alcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, de convocar este viernes un “referéndum ilegal” sobre la Relación de Puestos de Trabajo en el tercer ayuntamiento más grande de la provincia. El sindicato asegura que esta consulta ha sido convocada por el alcalde desde su cuenta institucional de correo electrónico y a espaldas de ocho de los nueve miembros del Comité de Empresa, para aprobar una RPT que, según recuerdan, no se ha negociado con los sindicatos.

Desde Comisiones critican también la actitud del único delegado sindical que respalda al alcalde, y afirman que ha sido desautorizado por la propia UGT, la organización a la que pertenece.

El sindicato considera que tanto este delegado como el alcalde están intentando “suplantar” al Comité de Empresa, al llamar a una plantilla formada por unas 90 personas a votar una Relación de Puestos de Trabajo que no tiene el acuerdo de la parte sindical. Por ello, instan a los trabajadores que no participen en la votación para no ser, dicen “cómplices de una farsa”.

Piden además al alcalde que reconsidere su forma de actuar y respete a los representantes de los trabajadores.

Tras estas acusaciones, la respuesta del alcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, llegaba en forma de comunicado en el que niega de forma rotunda que haya convocado votación alguna dirigida a los empleados del Ayuntamiento. Asegura que CCOO sabe que el gestor documental del Ayuntamiento de Quintanar utiliza por defecto el correo institucional del alcalde para la notificación interna y los expedientes generales.

Cebrián explica que la convocatoria ha sido realizada por un delegado sindical amparándose en el Derecho de reunión reconocido en el Estatuto de los Trabajadores por lo que él no tiene nada que objetar ante un acto legal y ajustado a derecho. Añade que el Ayuntamiento se ha limitado a ceder un local para este encuentro atendido a la solicitud de este trabajador.

El alcalde de Quintanar también desmiente las acusaciones de CCOO de ignorar a los representantes sindicales, asegura que la Relación de Puestos de Trabajo fue negociada y aprobada en pleno el pasado mes de marzo, cuando él no formaba parte del equipo de Gobierno.

Ante la comparación a la que hace referencia el sindicato con Carles Puigdemont, un prófugo de la Justicia, el regidor de Quintanar no descarta tomar las acciones legales que considere oportunas para salvaguardar su honor, porque, según insiste, él no ha hecho otra cosa que cumplir escrupulosamente con la Ley y con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.