"VOX puede lograr un diputado por Cuenca el próximo domingo"

El partido de Abascal ve en estas elecciones una oportunidad para quitar a Pedro Sánchez de la Moncloa, tal y como ha trasladado a los asistentes el portavoz de Vox en la Manchuela, Guillermo Martínez, que ha compartido las ideas que durante toda la campaña han enviado desde las filas del partido.

Según Guillermo la eliminación de las autonomías tiene una explicación clara ya que genera desigualdades entre los españoles dependiendo de donde vivan, afirma además que VOX es el partido en el que cabe cualquier persona que crea en la libertad y la igualdad, y tenga sentido común, a pesar que desde otros partidos utilicen la mentira para dividir a los ciudadanos diciendo que VOX es la extrema derecha.

Martínez ha afirmado que el Partido Socialista ha preferido dedicar sus esfuerzos a “desenterrar a un muerto” y no a frenar el problema independentista en Cataluña. Y que VOX es el único partido que puede luchar por la unidad nacional y por la defensa de las libertades, pero para eso “hay que ir a votar sin miedo” porque jamás apoyarán un gobierno de Pedro Sánchez y todos los votos son importantes, sobre todo en la provincia de Cuenca donde el próximo domingo se podría lograr un diputado, según los cálculos del partido de Abascal.

Las polémicas declaraciones que desde VOX se han venido realizando en los últimos días con respecto a la inmigración o la violencia de género han formado parte del discurso que ha trasladado Guillermo a los asistentes, afirman que existen muchos casos de violencia de género falsos y que la mayoría son casos de gente extranjera, pero que son datos que no se dan a la población. Desde VOX proponen derogar la Ley de Violencia de Genero porque “no está funcionando” y porque la violencia es igual para todos independientemente de quien la ejerza. Con respecto a la inmigración, insiste Martínez en que “primero los españoles” y después el resto, y que eso no significa que VOX sea un partido racista, sino que mira por los derechos de los españoles y plantea una inmigración regulada que se integre y no pretenda implantar otras costumbres.

Guillermo Martínez pide el voto a los conquenses afirmando que el único partido que puede frenar al PSOE es VOX y que el voto útil también es el de los votantes de VOX en Cuenca que puede conseguir un diputado en estas elecciones porque ya han comprobado que los miembros de VOX son personas normales, cercanas y no son fascistas.