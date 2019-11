Jesús Muñoz: "Confío mucho en el equipo conforme viene trabajando y compitiendo"

El entrenador del Hércules, Jesús Muñoz ha declarado este viernes en la sala de prensa del estadio José Rico Pérez, que "han preparado el partido ante el Castellón de la misma manera que la semana pasada ante el Lleida". "Son dos equipos que están en la parte alta de la clasificación, que han tenido un gran inicio de temporada" a la vez que ha señalado que Castalia es un estadio donde "todo futbolista quiere jugar".

Muñoz ha destacado su "satisfacción" por cómo compitió su equipo ante el Lleida y ha recordado que "tuvieron opciones de ganar". "El peso del encuentro lo llevamos nosotros, quizás los últimos minutos fueron para ellos pero estoy muy contento del trabajo que hicimos y esa es la línea a seguir para conseguir puntos".

Además, ha añadido que confía mucho en su equipo conforme viene trabajando y compitiendo. "No va a ser fácil y no vamos a ver un Hércules que gane partidos con una facilidad pasmosa, ni nosotros ni ningún equipo de la categoría" ha afirmado Muñoz.

Sobre la competencia entre Benja y Jona por ocupar un puesto en el once titular en la delantera, el entrenador del Hércules ha asegurado que "le gusta tener a todos los futbolistas de la plantilla en tensión competitiva y con ganas de querer jugar". "Los que no están jugando me tienen que demostrar que quieren jugar y tienen que apretar a los titulares y esa es mi idea".

El técnico conquense se ha referido también a la falta de minutos de un futbolista importante en la plantilla como Diego Benito. "Diego es una persona espectacular, que trabaja a las mil maravillas, pero no todos pueden jugar. Lo considero un magnífico profesional, no tengo ninguna queja, y estoy convencido de que cuando le toque jugar, va a cumplir porque está entrenando muy bien".

También ha hablado Muñoz del máximo goleador del Hércules, Carlos Martínez, que suma cinco goles y anota un tanto cada 117 minutos. "No me ha sorprendido, cuando lo ves trabajar, ves que el trabajo da sus frutos. Carlos nos da mucho a nivel de trabajo, más allá de la faceta goleadora".

Sobre el rival, el Castellón, que es cuarto en la clasificación con 20 puntos y que esta semana jugó encuentro de Copa Federación ante el Prat (ganó en penaltis), el entrenador del conjunto blanquiazul ha destacado que las dinámicas son muy importantes y que ellos atraviesan un gran momento de forma. "El Castellón rotó muchos jugadores, algún futbolista puede repetir pero han tenido tiempo suficiente para recuperarse. Espero su mejor versión".

Jesús Muñoz no quiere pensar más allá del partido ante el conjunto albinegro, y es que un tropiezo en Castalia podría alejar más aún al Hércules del playoff de ascenso. "A mí lo único que me vale son los tres puntos, no hay más en juego y cuando se acabe el partido del Castellón pensaremos en el Valencia Mestalla. Vamos con la idea de ganar".

El técnico conquense cuenta con las bajas de los defensas Samuel Llorca y Felipe Alfonso y también del jugador del filial José Solbes, al que ya cuenta como "futbolista de la primera plantilla".