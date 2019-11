Javi García: "Desde que salí de León quise jugar en Aranda"

Muchas son las razones que explican el impecable arranque de Liga del BlasGón y Bodegas Ceres. Nace de un entrenador como Alberto Suárez que ha sabido cambiar una rutina derrotista. Esto ha generado un efecto dominó sobre una plantilla convencida de poder hacer grandes cosas y el contagio afecta ya a una afición que ha recuperado emociones y sensacionesa. Como diría el asturiano que dirige al Villa de Aranda "la presión se ha convertido otra vez en pasión".

Uno de los jugadores elevado a la categoría de ídolo es Javi García. Probablemente el mejor pivote de la Liga. Y posiblemente descatalogado para una categoría que no hace justicia a su enorme potencial. Una enormidad que hasta el año pasado le cerró las puertas de un Villa de Aranda que lo rechazó pero una enormidad de talento y virtudes que ahora explota el conjunto ribereño: "A nadie le gusta que lo rechacen por su forma. Al final, tú tienes que valorar al jugador por lo que hace cada temporada. Yo, desde que salí de León, estuve una temporada y mi rol ofensivo lo cumplí bastante bien. Ese verano hablé con Aranda para poder venir aquí porque, desde que marché de León, mi objetivo era venir aquí, a jugar aquí porque yo he vivido lo que es jugar aquí y quería vivirlo como local. La respuesta siempre era la misma, que no estaba preparado, que o servía o que no valía. Han tenido que cambiar ciertas cosas y ahora estamos los dos, Aranda contento conmigo y yo contento con Aranda".

Javi García en el partido frente al filial del Barcelona / ARCALLE

Javi García señala a Alberto Suárez como la persona que ha impulsado su fichaje por Aranda: "Ya me conocía de las categorías inferiores, de coincidir con Ademar, y él sí ha visto potencial para que encajase con su propuesta. Es un entrenador que en todo momento nos cuida, nos anima, nos protege. Sabemos que Alberto siempre va a dar la cara por nosotros. Y también ha influido Nico López, que me conoce mejor que nadie".

El jugador del BlasGón y Bodegas Ceres comparte que el primer objetivo de "ver una afición a la que le guste su equipo, a disfrutar de verlo. No vale ganar de cualquier manera. Veo a la gente muy ilusionada con el proyecto de este año y los objetivos, los que quieran, nos adptamos. El mío personal, ascender a Asobal".

Javi García en los estudios de la SER en Aranda / Cadena SER

Una lesión de rodilla en el partido frente a Cisne le apartó de la convocatoria para Antequera pero sí forzó para medirse ante el filial del Barcelona: "Yo quería jugar, no me encontraba bien, y al final se decidió descansar para después llegar a topo al siguiente. Me fui a León cojn el fisioterapeuta y después en Aranda, tratándome, para poder jugar contra el Barcelona. No estoy bien aún pero estoy para Zarautz".

Su experiencia en Aranda le está dejando ya una huella imborrable. Aranda no solo no le ha defraudado "ha sido mucho más de lo que esperaba. Es increíble tanto fuera como dentro del campo. Aquí la pasión por el balonmano tiene mucho corazón, es un club que lo siente y lo vive todo, la gente vibra en el pabellón".