Vox y Cataluña centran el debate de cierre de campaña en la SER

Los candidatos de las principales formaciones vascos a las elecciones de este domingo han cerrado campaña en la Cadena SER Euskadi.

Aitor Esteban, Patxi López, Pilar Garrido, Jon Iñarritu, y Mari Mar Blanco han debatido durante una hora en un debate moderado por Eva Domaika, directora de Contenidos de Cadena SER en Euskadi.

En la primera intervención, Pilar Garrido, candidata de Podemos Euskadi ha asegurado que "estas elecciones demuestran que el bipartidismo no es la solución sino es parte del problema, y aquí hace falta apostar por otra forma de hacer política"

En el mismo sentido, Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha añadido que "no queríamos estas elecciones pero tenemos una oportunidad para ser más fuertes en el plano de las libertades y para crear gobiernos de coalición".

En su primer turno, la candidata del PP, Mari Mar Blanco, ha acusado a Pedro Sánchez de ser el responsable de esta nueva cita con las urnas y no ha hecho más que reirse de todos los españoles".

A esa alusión al presidente del Gobierno en funciones, le ha respondido PatxiLópez, "si te refieres a la moción de censura, esa moción -ha respondido a la popular- fue la moción de la dignidad porque no podíamos aguantar al partido más corrupto de Europa".,en alusión al PP.

Por su parte, Aitor Esteban, del PNV, también ha interpelado a la cabeza de lista de los populares por Alava y se ha referido a la moción aprobada esta semana en la Asamblea de Madrid con el apoyo de PP, Cs y VOX que insta a la ilegalización de partidos soberanistas. "Ya sabemos donde se coloca el PP, junto a VOX, si había alguna duda", le ha reprochado Esteban.

La representante popular ha respondido que "en democracia se puede ser independentista pero no mediante la violencia. Lo aprobado en Madrid no es más que lo que se recoge en la ley de partidos". UNa afirmación que ha interrumpido el candidato de EH Bildu diciendo que "eso es un fake" (mentira). Son las sociedades quienes deciden quienes deben estar y quiénes no", ha añadido. También el cabeza de lista del PSE por Bizkaia, Patxi López ha tenido alusiones para Mari Mar Blanco en este sentido,"el PP ha alimentado al monstruo de VOX"

Propuestas

Desde el partido socialista, López ha destacado tres; Ley de Eutanasia,lalucha contra elcambio climático con el cierre de centrales energéticas contaminantes y medidas como la creación de una oficina de empleo que no discrimine a la inmigración"

Para Podemos Euskadi, sus propuestas han sido "un plan industrial claro, el derecho a la conciliación y cuidado de personas dependientes, la lucha contra el machismo y una semana laboral de 34 horas"

EH Bildu ha querido apostar por "ofrecer garantías de una pensión mínimo de 1080€ así como acabar con la brecha salarial para blindar una pensión en tiempos de recesión económica, como los que se avecinan", ha destacado Inarritu.

Mari Mar Blanco, desde el PP ha remarcado la convivencia, el reto demográfico, la.lucha contra el cambio climático, la igualdad de oportunidades y contra la violencia machista.

Por último,las propuestas del PNV han sido "pensiones garantizadas y sus incrementos ligarlos por ley con el IPC,crear unos fondos 'verdes' para crear empleo con respeto al medioambiente y la defensa del autogobierno",

Modelo territorial

"El estado de las autonomías ha fracasado y hace falta que por fin, después de 40 años, se afronte un debate de país con naciones con el respeto mutuo en un modelo confederal" ha señalado desde Podemos Euskadi, Pilar Garrido.

Sobre esta cuestión, Inarritu (EH Bildu), ha asegurado que "la recentralización ya existe desde la derecha e izquierda españolas , así como la incapacidad del gobierno español de solucionar los problemas mediante el diálogo y lo estamos viendo en Cataluña.

Para el PP "defendemos la España descentralizada y las autonomías no como VOX, El problema es saber qué modelo de país quiere Pedro Sánchez, si una España de naciones, o no".

"El Estado debe moverse y también las formaciones catalanas. Por eso nosotros apostamos por la bilateralidad y un árbitro que sea neutral no el Tribunal Constitucional que sabemos que no lo es".

Para Patxi López (PSE) "las autonomías han sido un éxito aunque necesiten de una mejora. Hace falta ley y diálogo". A lo que le ha respondido Inarritu "El PSOE no Se diferencia nada en sus políticas con respecto a las impulsadas por el PP sobre Cataluña. Si se habla de diálogo hay que ejercerlo no solo convertirlo en un tótem", le ha reprochado el cabeza de lista de la coalición abertzale.

Mari Mar Blanco a Patxi López le ha recriminado que "hemos visto arder Cataluña y Sánchez no ha hecho nada ni siquiera garantizar la.libertad ni la seguridad". "No me vale el sistema federal que reivindica el presidente Sánchez porque todo se reduce luego a las meras autonomías. Es un cambio de nombre sin propuesta clara", ha sentenciado.

Minutos de oro

La última intervención de los candidatos se ha centrado en pedir el voto para sus respectivos partidos.

Aitor Esteban (EAJ PNV).



Patxi López (PSE-EE).



Jon Inarritu (EH Bildu).



Pilar Garrido (Elkarrekin Podemos).

Marimar Blanco (PP).