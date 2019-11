Més Compromís propone un gran Pacto Verde y un nuevo modelo económico

“No hay alternativas. Es la única opción. Y no hay más tiempo, porque ya estamos llegando tarde y les estamos robando márgenes vitales a nuestros hijos por no haber actuado ante: la emergencia climática es la gran prioridad de la década”. Así lo ha asegurado la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà en el acto ‘Més Ecologia, Més Compromís. Emergencia Climática’ celebrado esta en la BUC de Vila-real y en la que, junto a ella, han intervenido la candidata de Més Compromís al Congreso por la demarcación de Castelló, Marta Sorlí, la portavoz adjunta de Compromís en les Corts, la vila-realense Mònica Àlvaro, y el coordinador de la sectorial de Medio Ambiente de Compromís, Carles Arnal.

“Notamos ya los efectos del cambio climático directamente: en las costas de Castelló y del Mediterráneo en general… y eso lo sabéis bien los municipios costeros de la Plana Baixa que estáis aquí…; lo notamos con la aparición de especies invasoras; con macroincendios antes inimaginables… por eso es ya imprescindible aplicar "políticas valientes y decisivas para afrontar esta situación. De lo contrario, los valencianos y valencianas podemos convertirnos en los primeros refugiados climáticos”.

Ante esta urgencia inaplazable, ha añadido Mollà, Més Compromís propone un gran Acuerdo Verde que cree una economía sostenible al servicio de las personas". Por eso es imprescindible que Més Compromís y la política útil y de consenso que representa esté en Madrid con fuerza, para superar el bloqueo político y propiciar el gobierno progresista que haga realidad este cambio de modelo y este gran pacto. Porque ante la emergencia climática no caben tacticismos, ni egos, ni vetos: sólo cabe actuar ya”.

Mollà ha explicado que este gran Acuerdo Verde pasa por un modelo de transición energética, por un nuevo modelo productivo y social, que “frene a chapuzas como el Castor, que nunca debería haberse autorizado y nos debería haber enseñado a no cometer los mismos errores. Y ahora corremos el riesgo de volver a equivocarnos si se da luz verde a la ampliación del Puerto de Valencia”. Para hacer realidad ese nuevo modelo “hace falta la política de acuerdo y también valiente de Compromís y hace falta que Marta Sorlí y Jordi Navarrete lleven la voz de Castelló al Congreso y al Senado”.

En esta línea se ha manifestado también la candidata al Congreso por Castelló, Marta Sorlí, quien ha subrayado que, “ante la situación de emergencia climática que estamos viviendo debemos apostar sector primario y no darle la espalda como ha pasado con el acuerdo de Sudáfrica, porque defender, como hace Més Compromís, nuestra citricultura y a nuestros agricultores es también preservar el territorio”.

Sorlí ha añadido que “debemos apostar por una economía de cuidados y curas; por un gran pacto que implemente la reversión hacia una economía verde y eso pasa por una política útil que atienda a las personas; una política útil que ponga en valor nuestro sector primario y una política útil que haga posible la vida de calidad en nuestros pueblos, también a los municipios de interior”.

Por su parte, Carles Arnal ha reiterado el “riesgo real de colapso socioeconómico del planeta si en una década no se dan pasos decisivos, y que las consecuencias si no se actúa no serán sólo ambientales, sino que tendrá efectos sociales y económicos devastadores a nivel planetario”. Ante este panorama, ha indicado, “hay que dejar claro que economía y ecología no están en conflicto, porque las economías modernas no podrán ser viables si no son también sostenibles”. Por ello, “el enorme riesgo ambiental que vivimos debe ser también una oportunidad que podemos aprovechar: sabemos qué podemos hacer para evitar el colapso; las medidas están disponibles y son viables técnicamente; y adoptarlas será beneficiosa a corto, medio y largo plazo, pero precisan a nivel político de la valentía y la decisión de Més Compromís y de ser capaces de superar el bloqueo político”.

Por último, la portavoz adjunta de Compromís a les Corts, Mònica Àlvaro ha defendido la necesidad de “políticas valientes en materia ambiental tanto en nuestro territorio como en todo el Estado. Medidas como una tasa turística que sin mermar el turismo refuerce la protección del territorio; impulsar una Ley de Cambio Climático o el impulso definitivo a las políticas de Devolución de Envases por Recompensa (SDR) son pasos necesarios”.