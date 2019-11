Jesús León en libertad con cargos sin fianza

El presidente del Córdoba, Jesús León, ha sido puesto en libertad con cargos y sin fianza tras declarar ante el juez instructor del caso. León elude así la prisión preventiva, aunque se le ha retirado el pasaporte y continuará como investigado por los cuatro presuntos delitos (corrupción, apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales) que ayer le llevaron a ser detenido por la Guardia Civil.

El juez además, ha decretado la administración judicial del Córdoba por lo que a partir de este lunes un economista y un abogado designados por el juzgado de instrucción número 5 tomarán las riendas de la entidad, con el previsible cese del consejo de administración del club y la salida de Jesús León de la presidencia.

El abogado del Córdoba, Enrique Rodríguez Zarza, declaró que "Jesús León nunca tendría que haber sido detenido. Toda esta operación ha sido un circo mediático producto de un complot contra el presidente por intereses económicos particulares", aseguró Rodríguez Zarza.

Por su parte, el abogado personal de León, Álvaro Cerezo, afirmó en la SER que "León está tranquilo y feliz por salir en libertad sin fianza", concluyó.

Por último, el abogado de Joaquín Zulategui, Francisco Acosta, quien estaba personado en las diligencias como acusación ha aclarado que "el juzgado ha considerado que, tras la investigación oportuna, el señor Zulategui no es parte directa perjudicada y, por lo tanto, la personación en su nombre tiene que revestir otra fórmula jurídica distinta a la de acusación particular, que se denomina acción popular. El Juzgado le dará plazo para personarse en dicha condición, previa a la presentación de la fianza que se le requiera, la cual se prestará de manera inmediata. Sin embargo, el juzgado a quien no ha dejado ser parte ni comparecer en las diligencias ha sido a don Enrique Rodríguez Zarza, quien no ha podido ni entrar en la diligencia por entender que el Córdoba no puede ni debe ser parte perjudicada en las mismas", concluyó en un comunicado.