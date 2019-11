Elda aprueba reducir el IBI en un 3,7%

Con los votos a favor de PSOE y Vox, y la abstención del resto de fuerzas políticas, el pleno de Elda ha aprobado una reducción del tipo impositivo a aplicar al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 3,7%.

Eso sí, después de un intenso debate, sobre todo entre el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (PP), Francisco Muñoz, y el concejal de Hacienda, José Antonio Amat.

Muñoz ha pedido que esta bajada del IBI, que considera “insuficiente”, como también Ciudadanos y Esquerra Unida, quedara sobre la mesa y no se decidiera hoy. Proponía una nueva mesa de trabajo para poder estudiar una bajada mayor.

Propuesta que el concejal de Hacienda ha desestimado y la ha calificado de “ciencia ficción”. Ha argumentado qué si se dilata la aprobación del IBI, no podrá entrar en vigor ninguna bajada antes de que concluya el año, por lo que no será efectiva.

Amat le ha dicho a Muñoz que su propuesta “no es real”, incluso le ha dicho al PP que ellos son en Elda “los verdugos del IBI”, en referencias a la revisión catastral que aplicó el PP en 2007.

Mientras, el concejal de Hacienda del PSOE sí ha aceptado la propuesta del portavoz de Esquerra Unida (EU), Javier Rivera, para crear un Pacto Municipal del IBI, a través de una previa mesa de trabajo, que permita un estudio técnico de este impuesto.

Desde Ciudadanos, el portavoz municipal, Francisco Sánchez, ha avisado que algunos bancos están visitando a municipios para advertirles de que les van a cobrar por tener el dinero en depósito, sin gastarlo, en referencias a la deuda cero y el montante de Tesorería del que dispone el Ayuntamiento de Elda.