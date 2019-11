10 anys de premis al talent i l'esforç de professionals i entitats de la Safor

Es compleixen 10 anys dels premis del Grup Ràdio Gandia. Una dècada de fer valdre el treball, el talent i l'esforç de desenes de persones i entitats que han contribuït a fer una societat millor a la comarca de la Safor. Més de cent persones han vist recompensat el seu treball pel Grup Ràdio Gandia, en este premi dissenyat per l'artista Josep Basset. El premi ha tingut diferents significats per cadascun dels premiats al llarg d'esta dècada, no obstant tots han destacat un fet únic i és la importància de veure reconegut la seua faena a la seua terra, entre els seus.

Sobre els 10 anys dels premis s'ha centrat el discurs de la Subdirectora de Ràdio Gandia SER, Marina Vallés, en nom de tot el Grup Ràdio Gandia. Vallés ha volgut destacar que "ha estat una intensa dècada de reconeixement a persones i entitats que suposen l'excel•lència en majúscules i als quals tenim el privilegi de reunir cada any per a homenatjar-los. I com que una celebració encara és més emotiva si compta amb la companyia de gent estimada, hem de dir-vos que ens sentim doblement privilegiats de veure-vos esta nit, fidels oients i espectadors, internautes, patrocinadors i clients que confieu els vostres missatges publicitaris als nostres mitjans, col•laboradors que compartiu els vostres coneixements amb l'audiència, en definitiva, amigues i amics. Sabeu de sobra que res de tot açò tindria sentit si vosaltres no ens acompanyareu, tant en este acte com en el dia a dia".

A la dècima edició dels premis s'ha trobat a faltar qui fora director de Ràdio Gandia durant molts anys, Enrique Peralta Mompó, qui ens deixava ara fa un any. Marina Vallés ha recordat la seua figura i que segur que "se sentirà orgullós de veure que en sa casa, en el Grup Ràdio Gandia, continuen tenint cabuda totes i tots. Eixa era la seua obsessió, que tots, independentment del seu color polític, de la seua opinió, tingueren el seu espai a la ràdio". Estes paraules han tingut com a resposta un llarg i contundent aplaudiment per part dels assistents a la gala. De fet ha sigut el moment més emocionat de la nit.

La Subdirectora de Ràdio Gandia SER ha fet balanç del treball de la ràdio, este 2019, en el que ha destacat la posada en marxa de la nova web de radiogandia.net, que ja acumula més d'un milió visites des de principi d'any, i les dades de l'Estudi General de Mitjans que continua indicant que Ràdio Gandia és l'emissora més escoltada i TeleSafor la televisió local més vista a la comarca de la Safor. A més ha agraït a tots l'assistència un any més a la gala de premis.