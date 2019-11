Los sindicatos denuncian que los guardias civiles y los policías destinados a las Pitiusas no cobran el plus de productividad

La Asociación de la Guardia Civil Jucil y el sindicato de la Policía Nacional Jupol denuncian que en lo que va de año no se ha abonado a los agentes de estos dos cuerpos destinados en Ibiza y Formentera el plus de productividad que percibieron en 2018. Esto representa un incremento en sus nóminas de 225 euros brutos al mes.

Las dos organizaciones sindicales aseguran que el problema de la vivienda o el coste de la vida en las islas las convierte en un destino poco atractivo y en inferioridad de condiciones a la hora de ser elegidas como destino. Aseguran que esta situación está generando temporalidad en las plantillas e incluso déficit de personal.

Representantes de las direcciones provinciales de Jucil y Jupol se han reunido con el delegado del Gobierno en funciones, Ramón Morey al que han expuesto esta problemática. Morey explicó que no se ha podido incluir este plus por la falta de presupuestos. Asimismo, expresó su deseo de que esta actualización se realice de forma que quede reflejada como una constante en las nóminas y no sujeta a la ambigüedad de la productividad.

Los sindicatos han pedido que se empiece a trabajar lo antes posible en este complemento salarial para que sea una realidad en las próximas cuentas del Estado.