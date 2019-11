La victoria más sufrida

No comenzó el partido con el dominio al que nos tiene acostumbrado el Abanca Ademar que además suele servir para que los de Manolo Cadenas encarrilen los partidos. La actuación de Yeray Lamariano en la portería del BM Nava. La defensa planteada por Dani Gordo y sobre todo la ausencia de un director de juego en el equipo marista justificaban la igualdad en el partido

Pese a todo, las primeras diferencias, escasas, eran para el Abanca Ademar (5-4). El equipo marista se mantenía ofensivamente gracias a los goles de Tin Lucin porque uno de los baluartes ofensivos como es Rubén Marchan no disponía de las bolas que si le han llegado en otros encuentros.

Con el 7-6 en el marcador en el minuto 11 Manolo Cadenas cambiaba el lado zurdo. Mario López y David Fernández se iban al banquillo y entraban Gonzalo Pérez y Fede Vieyra. Gracias a los goles de Casado y de Ajo el BM Nava lograba ponerse por delante en el marcador (8-9). En los últimos instantes primer periodo Manolo Cadenas optaba por una defensa 5-1 con un muy limitado Pedro Martínez de avanzado. La primera parte acababa con el resultado de 12-11 para el Abanca Ademar



Comenzó la segunda parte de la misma manera en la que se desarrolló la primera. El Abanca Ademar no daba con la tecla en el ataque posicional y el BM Nava se mantenía muy firme en defensa y portería. Además los goles de Ajo permitían a los segovianos estar de lleno en el partido (15-15). Justo en ese momento dos goles, uno de Gonzalo y otro de Marchan, permitían a los de Manolo Cadenas tomar la primera renta importante en el marcador (20-17).

Con doce minutos por delante la duda estaba en saber si el BM Nava iba a seguir aguantando y la respuesta la ponía otra vez Yeray Lamariano con dos paradones. Una contra de Tin Lucin volvía a poner la diferencia en tres goles (21-18).

Todavía quedaban minutos sufrimiento. A falta de seis minutos y con un 23-21 Manolo Cadenas tenía que volver a pedir tiempo muerto. Jaime Fernández iba a ser el encargado de dirigir al equipo en los momentos vitales y Slavic le echaba una mano con una parada sensacional pero la diferencia seguía siendo de dos goles (23-21)

A falta de 45 segundos y con la posesión para el Abanca Ademar Manolo Cadenas pedía tiempo muerto. El BM Nava recuperaba la bola y el Nava marcaba (23-22). Con cinco segundos la suerte estaba echada y el Abanca conseguía la victoria más complicada de la temporada que vale dos puntos y que aumenta la rach

Abanca Ademar

Slavic (Patostki); Mario López (1 p), David Fernández (4), Marchán (2), Jaime Fernández (1), Lucin (5), Carrillo (3, 1 p); Juanjo Fernández (2), Carou (1), Feuchmann, Vieyra, Gonzalo Pérez (4), Pedro Martínez,, Mosic.

Viveros Herol BM Nava

Lamariano (Ernesto Sánchez); Virseda, Seabra, Casado (5), Kiselev (2), Edu Fernández (1), Bernabéu; Ajo (5), Rodrigo Pérez (2, 1 p), Alonso, Rosales (2), D'Antino (5, 3 p), Villagrán, Baptista, Martín.

Marcador cada cinco minutos

2-1, 5-4, 7-6, 8-8, 10-9, 12-11; 13-13, 16-16, 19-16, 21-18, 23-21, 23-22.

Árbitros

Raluy López y Sabroso Ramírez. Excluyeron dos minutos a Carou, Mario López y Martínez, por el Ademar; y a Villagrán y Seabra (2), del BM Nava.

Incidencias: 2964 espectadores