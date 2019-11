Iván Aguilar, disponible para el compromiso liguero ante el Antequera

Esto no para. Tras completar una exigente semana de "Champions" pero brillante, con tres trabajadas victorias (El Palo, Torredonjimeno y Torreperogil), el Linares Deportivo vuelve a la carga. El líder, cada vez más reforzado por su capacidad de superar adversidades, afronta uno de los compromisos ligueros más atractivos de la temporada. El domingo, desde las 17h en Linarejos, medirá su potencial sobre el verde ante el Antequera, siempre candidato a todo en Tercera División.

En sus filas jugó Iván Aguilar que, afortunadamente, ya ha cumplicado los cuatro partidos de suspensión por el incidente que protagonizó en el campo del Huétor Vega. El futbolista, que hoy ha comparecido en sala de prensa, conserva un buen recuerdo del club malagueño "donde tengo amigos del año pasado y seguro que no nos van a regalar ningún punto". Del rival opina que "tiene plantilla para estar arriba aunque yo defenderé lo mío, que es el Linares Deportivo", indica el delantero azulillo.

Todo después de un mes de inactividad competitiva. "No han sido días fáciles pero, al fin y al cabo, de todo se aprende", reconoce Aguilar, que ya está mentalizado para volver a sumar al proyecto azulillo: "El equipo y la gente me ha ayudado mucho a que el trago se haga más ameno. Ahora estoy contento por estar ya disponible y con ganas de jugar minutos". Respecto a la buena racha de la plantilla linarense, el futbolista no escatima en elogios para sus compañeros porque "ver cómo el equipo reacciona, sacando todos los partidos de la última semana adelante, dice mucho de esta plantilla".

Además de Iván Aguilar, también ha comparecido ante los medios de comunicación el entrenador, Juan Arsenal. Sobre el ambiente que se ha encontradoo estos días en los entrenamientos, el técnico reconoce que "cuando se gana se trabaja mucho mejor". Tras una semana de aciertos, con Chendo destatado en el campo como máximo realizador, advierte de que ahora toca trabajar con más "ambición" si cabe, sabiendo que el rival del domingo "será difícil". Sobre el regreso de Iván Aguilar, señala que no le supone ningún problema: "Al revés, es una alegría poder contar con él. Es un argumento más que tenemos como equipo". Será un partido "muy largo" y habrá que esperar hasta horas previas al choque "para sacar el mejor once" en una jornada donde la igualdad será la característica y en la que "los pequeños detalles pueden ser determinantes".

El técnico manchego insiste en tener la convicción "de ir a por la victoria en casa" sabiendo que se enfrentarán a un equipo "llamado a estar con los mejores". Sobre otras cuestiones como la cercanía de la Copa del Rey, no oculta que siempre "motiva de manera extra" y es algo que el futbolista tiene en mente. No en vano, no quiere distracciones y prefiere centrarse en la Liga, sin olvidar que un posible enfrentamiento con un equipo de Primera División en esa competición sería muy importante para el equipo y la ciudad. Volviendo a la cita del domingo ante el Antequera, la única baja para Arsenal será Fran Lara, por acumulación de cinco tarjetas amarillas.