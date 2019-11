Teodoro García (PP): "Es evidente que las cosas no se han hecho bien en el Mar Menor, pero mejorar es cosa de todos"

Con él quedamos en el CEEIM, el centro de empresas e innovación de Espinardo, en Murcia, tras una reunión con empresarios. Está resfriado, pero no pierde la sonrisa ni la cintura. Teodoro García Egea, ciezano de 34 años, encabeza la lista del PP al Congreso por la Región, y es a su vez, secretario general del PP, de ahí que reitere lo mucho que se juega la Región de Murcia el 10 de noviembre.

Responsabiliza a Pedro Sánchez del bloqueo existente, por su incapacidad de llegar a acuerdos. No como ellos, el PP, que tanto en Andalucía, como en Madrid y la Región de Murcia, consiguieron incluso que formaciones que ni se hablaban llegaran a acuerdos de gobierno. De ahí que diga que, si Pablo Casado consigue un escaño más que Sánchez, se acabaría el bloqueo.

Le pregunto si ve de ministro a Santiago Abascal, por dos veces, y acaba diciendo que se repetiría la fórmula aplicada en estas comunidades mencionadas, si es que llegan al Gobierno de España.

Y ya entramos en el tema que más preocupa a esta región: el Mar Menor. Por tres veces pregunto: ¿hay culpables? Y en tres ocasiones alude a que hay que mirar al futuro y buscar soluciones en vez de buscar culpables, y ante la insistencia, acaba reconociendo que las cosas no se han hecho bien, aunque cree que la mejora debe venir por parte de todos.

También le pregunto por la multitudinaria manifestación del 30 de octubre en Cartagena 'SOS Mar Menor', a la que no asistió. Sí lo hizo Elvira Rodriguez, la ministra de Aznar que puso la primera piedra del trasvase del Ebro, que después fue derogado en 2004 por el PSOE de Zapatero, con Cristina Narbona como ministra. Precisamente ella acudió a dicha manifestación en representación del PSOE. Dos modos distintos de ver las cosas, nos dice Teodoro García.

También le saco el tema de los vídeos en twitter hablando de si Pablo Casado se bañaría en el Mar Menor, y de si se arrepiente de ciertas declaraciones en las que él y su partido caen en la autocomplacencia. Asegura que sí vino Casado a bañarse a la laguna, y se sorprende del seguimiento que se le hace en esta red social. "No es nada extraordinario", nos dice.

También comentamos con él último vídeo que se hizo viral en twitter, con él y Monedero como protagonistas, y cuando Teodoro García achacó a Monedero el estado de la laguna costera con esta frase: "Pero si gobernábais vosotros!". El cabeza de lista del PP por la Región aclara que se refería a los años en los que Monedero militaba en el PSOE, y los socialistas gobernaban en España.

Volviendo a la albufera, el PP propone tres medidas para arreglar las cosas, entre las que están la de dotar de presupuesto el Plan de Vertido Cero y cortar los vertidos.

Volviendo a la campaña electoral: "¿por qué votar al PP?" Porque, dice, ahora sí habría influencia de la Región en Madrid, estando él en el PP nacional.

E incide en el mal de la Región: las infraestructuras. De ahí que exija el AVE ya, y vuelos aéreos con Madrid.

Menciona al menos diez veces a Casado en la entrevista, y defiende que las encuestas han mejorado para el PP desde abril hasta ahora, porque la sociedad conoce más y mejor a su candidato.

Vamos cerrando la entrevista, pero me resisto a no preguntarle por sus aficiones fuera de la política: bicicleta, música clásica, lee cuando puede, y lo del lanzamiento de huesos de oliva qué? Asegura que ya está retirado, aunque lo hizo "en lo alto", ganando el concurso en 2008. Y aprovecha para pedirle al alcalde de Cieza que recupere el concurso, que ya este verano pasado no se celebró.

Ese chascarrillo en el que quedó su participación en el concurso de lanzamiento de hueso de oliva a su llegada a la secretaria general del PP, sirvió para que se conozca la oliva mollar chafá de Cieza, algo de lo que se siente orgulloso.

A Cieza también dedica palabras. Es su ciudad de nacimiento, donde viven sus padres y abuela, y nos cuenta que no dedica todo el tiempo que quiera a su hija.

Así es Teodoro García Egea, el murciano más influyente en política de los últimos años, como así lo calificó su jefe Pablo Casado, que nos despide recomendándonos la canción más bella jamás escrita y compuesta (para él): Bohemian Rapsody, de Queen.