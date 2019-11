A subida do nivel do mar ameaza aos nucleos de Cee, Ponteceso ou Laxe

Este venres celébrase o Día Mundial do Urbanismo, un concepto que nos últimos anos, repetimos cada vez máis na Costa da Morte debido a renovación de varios PXOM ou a modificación dos plans referentes aos cascos históricos. Pero na reportaxe de esta fin de semana, tratamos máis ben a subida do nivel do mar que pode botar por terra todos eses proxectos dentro de non tantos anos.

A partir dun estudo do centro americano Climate Central, que desenvolveu un mapa interactivo no que podes comprobar como estará o nivel do mar en calquer parte do mundo no 2050 se seguimos emitindo a mesma cantidade de gases contaminantes, facemos unha valoración de como afectaría a varios lugares da bisbarra.