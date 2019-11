Campaña libre de plásticos

Los partidos navarros coinciden en señalar que la campaña ha sido menos costosa, no sólo porque haya durado una semana menos, sino porque las formaciones insisten en que han tratado de ser más austeros, teniendo en cuenta que ya existió una campaña anterior y que la nueva amenaza electoral propició que la precampaña haya sido larga.

La presente campaña ha estado libre de plásticos según Jorge Esparza (Navarra Suma) al menos en teoría libre de plásticos. Desde Navarra Suma, Jorge Esparza señala que su coalición "más allá de los espacios concretos de la marquesinas, hemos evitado papeles en la calle, plásticos, etcétera".

Ramón Alzórriz (PSN) apunta que "ya teníamos el compromiso de las anteriores elecciones y no hemos utilizado ni utilizamos plásticos", al igual que Geroa Bai. María Solana afirma que "otras formaciones tienen pancarta, nosotras no lo hemos utilizado, por lo que no había que reducirlo".

Podemos tampoco lo utiliza ni lo utilizó en la pasada campaña, mientras que EH Bildu apunta en voz de su candidata Bel Pozueta que "no puedo asegurar que en todos los pueblos se haya dejado de utilizar totalmente, pero existe la voluntad de dejar el plástico a un lado".