La Cruz Roja alerta de que el problema de las personas mayores que viven solas irá en aumento en los próximos años sin que las administraciones y las entidades sociales estén adoptando las medidas necesarias para prevenir y prepararse para esta situación. Así lo ha señalado en la entrevista de fin de semana de Radio Coruña Cadena SER la directora de intervención social de Cruz Roja en la provincia de A Coruña.

Según sus datos, el 25 por ciento de las personas mayores viven solas. Eso supone pequeños problemas de la vida cotidiana, pero también situaciones de falta de atención que tiene su cara más dramática en los mayores que fallecen solos en casa. La soledad ya es un problema social e irá más.

En el medio urbano, la soledad deriva en muchos casos de las barreras arquitectónicas: mayores que no salen de casa en ocasiones porque no tienen ascensor. En el rural, muchos no se atreven a pedir ayuda porque en las aldeas todos se conocen y todo se sabe.