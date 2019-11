El eje central pone en jaque a la Cultural

Hace dos semanas en Baracaldo los centrales de la Cultural dieron síntomas de fatiga física. Los músculos de Rodas e Iván González hiceron saltar las alarmas La empresa en el feudo vizcaíno merecía un esfuerzo a riesgo de provocar una lesión mayor y el equipo siguió sumando porterías a cero. Ante la Real, Rodas evidenció estar lejos del estado óptimo y terminó forzando la tarjeta de castigo para meterse en el taller. Ahora es Iván el que pide cita con el especialista por "unas molestias en el cuádriceps derecho". Y, de golpe, José Manuel Aira pierde a su pareja de centrales con la que se está aproximando a números de otra época. Este domingo (12:00 horas) en el particular escenario de Ibaia la unidad defensiva de guardia tomará el relevo.

Por tercera salida seguida. Eric Montes apunta al once de la Cultural / Radio León

Será una mañana desapacible en la Ciudad Deportiva "José Luis Compañón". Arreciará la lluvia en un campo más propio de categorías de base con dificultades para que el público se resguarde de las inclemencias y donde la Cultural pretendeta imponer su hegemonía como visitante. Aplasta en su estadio, pero sufre para sumar de tres en tres lejos del Reino. Esta vez se pondrá en manos de Vrgil y, seguramente, Julen Castañeda ya que vuelve a quedarse fuera Estellés, circunstancia que amplifica los rumores de su salida en enero. De las prestaciones del francés habla lo visto en pretemporada y en el inicio de liga. Apuntó maneras el joven desplazado por la contundencia de Rodas. En el perfil zurdo Castañeda puede recuperar la posición en la que fue alternativa el curso pasado en el Racing con un notable resultado.

Las bajas habiltan el espacio a jugadores contrastados como Castañeda, que ha perdido el puesto en su costado natural en favor de Roberto Carlos, que en breve se irá con su selección. Llega otra vez el momento del banquillo, el más provechoso del fútbol profesonal: los suplentes de la Cultural marcan más goles que nadie (6). En el feudo vitoriano volverá a ponerse en valor del plantel. Eric Montes es candidato a aumentar el músculo en la medular a costa de Sergio Marcos como ya ocurrió en las dos últimas salidas. En ataque, no se esperan cambios con Menudo y Dioni, ambos en estado de gracia, al mando de las operaciones.

Borja Sainz puede ser el arma oculta del filial vitoriano / Deportivo Alavés

Persiguen los blancos la séptima victoria en los últimos ocho partidos y aprovechar la compleja visita del líder a El Plantío burgalés. Para ello deberán asaltar uno de los terrenos blindados del grupo. El Alavés B, de vuelta la Segunda B trece años después, se crece como local (cuatro victorias y un empate) y espera a la Cultural con nuevas armas. Es probable el concurso de Borja Sainz, la última perla de la cantera blanquiazul, renovado esta semana hasta 2023 con una clásula de 20 millones de euros y habitual con el equipo de Primera (seis partidos disputados) con el que no jugó este sábado ante el Valladolid a pesar de estar en la lista de convocados. Su presencia agitará el ataque del cuadro babazorro para hacer pareja por las alas con el panameño José Luis Rodríguez, mundialista en Rusia 2018. Regresa tras sanción el medio mauritano Abdallahi para una cita que volverá a perderse el lateral Javi López, una de las estrellas de la selección española sub 17 que en estas fechas disputa el Campeonato del Mundo.

Desplazamiento complejo por las circunstancias en el que la Cultural apenas contará con el apoyo de sus seguidores ya que, de nuevo, se canceló el viaje organizado debido a la falta de quórum. No es un asunto menor porque al equipo no le sobra nada a domicilio. De hecho, desde el recordado duelo de fase de ascenso ante el Barcelona B en mayo de 2017 (0-2) no vence con cierta comodidad. En el lado opuesto, el cuadro leonés no pierde por más de un gol desde hace un año.

ALINEACIONES PROBABLES:

ALAVÉS B: Gonzi; Montolio, Ruiz, Férriz, Bengoaetxea; Abdallahi, Perera, Gualda ; Borja Sainz, Rodríguez y Elejalde.

CULTURAL: Leandro; Aitor, Virgil, Castañeda, Roberto Carlos; Alfonso, Montes; Kawaya, Menudo, Dani Pichín; Dioni.

ÁRBITRO: Godia Solé (Cataluña)