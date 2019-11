Patricia Ordás en LOS40 Music Awards 2019

Un año más los 40 Principales Music Awards ha desplegado su alfombra roja para homenajear a la música, y aunque lo importante en esa noche es la música, los looks de los invitados tampoco se quedan atrás. La firma americana Matrix fue la encargada de hacer brillar a estrellas nacionales e internacionales de la música, el cine y la televisión en la gala de Los 40 Music Awards.

Radio Palencia

Junto a la estilista palentina Patricia Ordás, repasamos los looks de las invitadas que han causado un mayor impacto en el photocall., como el de Edurne y Rosalía que, lucían el peinado estrella de la temporada, la high ponytail que conquista a todas las celebrities y que suma unos centímetros de estatura, Jessica Goicoechea apuesta por combinar el color de su manicura con el nude de sus zapatos y elige a los recogidos efecto mojado “wet” para coronar un look en clave sexy, el look de la influencer Dulceida ha sido uno de los mayores éxitos de esta edición en la que el brilli brilli ha sido el protagonista de la noche, pero también hemos visto tul y transparencias.

Patricia nos comenta que “ se ha trabajado con muy buena gestión por parte de nuestra coordinadora Vanesa Groba y nuestro director artístico de marca Adrian Pérez, contando también con un gran equipo profesional capaces de afrontar la tensión de los últimos momentos antes de la puesta en escena y sabiendo que la imagen del artista estará a ojos de todos y el resultado ha de ser perfecto. Me llevo buenas sensaciones y muchas ganas de repetir nuevamente la experiencia y poner a punto a nuestras estrellas.