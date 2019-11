La jornada electoral se desarrolla sin incidentes en la provincia de Alicante

A las 9:00 horas de la mañana se han abierto con total normalidad las 2.221 mesas en los 711 colegios electorales en la provincia. 1.237.463 alicantinos están llamados a votar durante todo el día de hoy.

El número de solicitudes de voto por correo en la provincia ha sido de 31.228. Además se han solicitado 25 kits maletines de material accesible destinados a electores ciegos o con discapacidad visual grave. Además, 116 personas han solicitado ayuda a Cruz Roja para su traslado hasta colegios electorales de Alicante.

La apertura de las meses electorales ha dejado leves incidencias a primera hora que se han subsanado ágilmente. Según ha confirmado a la SER la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, han aparecido unas papeletas del Senado de Murcia en uno de los colegios electorales de la provincia. Además, en el CEIP Rabassa una mujer ha sido identificada por insultar a los apoderados del centro tras ejercer su derecho a voto.

Otra de las anécdotas de la jornada la ha protagonizado el invidente César Puente Fuente, quien preside una mesa electoral en la ciudad de Alicante con la ayuda de su perra guía y una amiga, que le facilita la identificación de cada votante. Una labor en la que cree que, pese a su discapacidad, los ciegos también "deben participar".

Un invidente preside una mesa electoral en Alicante / Manuel Lorenzo (EFE)

Uno de los aspectos a destacar es el de la participación, que a las 14:00 horas ha bajado en la provincia en casi cuatro puntos. Han ejercido su derecho a voto un 40,90% mientras que en las elecciones generales y autonómicas del pasado mes de abril había votado a esta hora un 44,83% del censo.

Los candidatos coinciden en que se necesita un "gobierno estable"

Los candidatos al Congreso por la provincia de Alicante han ido ejerciendo también su derecho a voto durante esta mañana. En la circunscripción de Alicante, se elegirán a 12 diputados y 4 senadores. En las generales del pasado mes de abril, el PSOE consiguió 4 diputados, el PP 3, Ciudadanos y Podemos 2 y Vox 1.

El número 1 de la candidatura del PSOE, el ministro en funciones de Innovación, Ciencia y Universidades Pedro Duque, ha votado en el CEIP Port de Xàbia, acompañado del secretario general del PSOE en la provincia de Alicante y alcalde de esa localidad, José Chulvi. Duque ha pedido a los electores "un último esfuerzo" y ha declarado que "necesitamos un gobierno fuerte, estable y con la mayoría suficiente como para hacer las reformas necesarias".

Pedro Duque ejerce su derecho a voto en Xábia / PSPV

Por su parte, el candidato del Partido Popular César Sánchez ha votado a las 12 del mediodía en la Casa de Cultura de Calpe. Sánchez ha declarado que hoy es una día muy importante para España y que “tenemos una nueva oportunidad para que haya un gobierno estable y tranquilo para que afronte los retos que necesita el país”.

César Sánchez vota en la Casa de Cultura de Calpe / PP Alicante

La candidata de Ciudadanos, Marta Martín ha ejercido su derecho a voto en el Centro Comunitario Playas. Martín ha destacado que "hoy es un día muy importante" y que "nadie tiene un escaño de salida". Le ha pedido a la gente que "no se quede en casa" y que piense que "se juega cuatro años y que no se va a poder quejar si no vota".

Marta Martín ha votado en el Centro Comunitario Playas de Alicante / Ciudadanos Alicante

Por su parte, el candidato de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha votado en Madrid. La número 2 de la lista, Mari Tere Pérez, después de ejercer su derecho a voto ha acompañado a votar al edil de la formación en el Ayuntamiento de Alicante, Xavi López. Pérez ha afirmado que “hoy es un día clave para nuestra democracia para tener un gobierno de izquierdas”.

La número 2 de la lista de Unidas Podemos por Alicante, Mari Tere Pérez acompaña a votar al edil de la formación en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López / Podemos Alicante

Por otro lado, el candidato número 1 de Més Compromís por Alicante, Ignasi Candela ha votado esta mañana en el CEIP Miguel Hernández de Crevillente. Candela ha destacado que "hoy es un día muy importante y en el que hay que animar a la participación a pesar de la frustración e indignación de dos grandes partidos que nos han obligado a volver a votar".

Ignasi Candela ha votado en el CEIP Miguel Hernández de Crevillente / Mes Compromís

Por último, el candidato de Vox, Manuel Mestre ha votado en Colegio Público Rodolfo Tomás Samper en El Altet.

Manuel Mestre ha votado en el Colegio Público Rodolfo Tomás Samper de El Altet / Vox Alicante

Asimismo, han ejercido su derecho a voto otros representantes de las diferentes instituciones o administraciones de Alicante. Es el caso del alcalde de Alicante, Luis Barcala, el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Mazón, la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador etc.