La Junta Electoral retira un símbolo contra la Violencia de Género en un colegio electoral de Córdoba

La Junta Electoral ha decretado la retirada de un símbolo contra la Violencia de Género de uno de los balcones de la Casa Ciudadana (Ronda del Marrubial) en Córdoba capital tras la denuncia de “varios electores” que habrían entendido que ese símbolo podría tener influencia en las Elecciones Generales de este domingo 10 de Noviembre.

Se trataba de un lazo morado que la ONG Córdoba Solidaria había colgado en el balcón de sus oficinas en este centro municipal, hoy convertido en colegio electoral. Según ha confirmado el portavoz de la Junta Electoral de Córdoba a la Cadena SER, “varias personas se han quejado” de la existencia de este símbolo y de una pancarta con el logo de Ecologistas en Acción y, tras valorarlo, los vocales de la Junta Electoral han resuelto que debía retirarse. Ha sido la Policía Local la que ha ejecutado esa orden con la ayuda de los operarios del área municipal de Infraestructuras.

La plataforma Córdoba Solidaria se reconoce "perpleja" ante esta decisión. Su portavoz, Marta Barreira, aseguraa la SER que nadie les ha informado de que el lazo iba a ser retirado. Barreira dice que no entienden nada, y sostiene que ese lazo "es lo que es, un símbolo contra la Violencia de Género, no tiene nada que ver con las elecciones, no estamos haciendo pología de nada ni campaña por ningun partido politico y solo estamos haciendo campaña contra la violencia de Género". Segun su testimonio, se trataba de un lazo pequeño, algo deteriorado porque llevaba mucho tiempo allí sobre una tela con el nombre de las víctimas, y recuerdan que un acuerdo plenario de hace unos meses instaba a colocar lazos morados en el mes de noviembre en las sedes municipales, al calor de las celebraciones del 25 de Noviemebre. Ambas simbologías se encontraban colgadas y semiocultas tras la balaustrada de los balcones de la Casa Ciudadana.

Tanto Vox como la Junta Electoral han confirmado que el partido de Santiago Abascal no ha sido quien ha interpuesto esa reclamación. El portavoz de la Junta Electoral asegura que la llamada la hace la Policía Nacional haciéndose eco de "la queja de la gente" y puntualiza que la decisión de retirar ambos símbolos estaba ligada a la posibilidad de que "los electores pudieran confundir las siglas de Ecologistas en Acción con partidos que se presentan a las elecciones". Una testigo de lo ocurrido relata a la SER que en concreto ha sido una agente del cuerpo nacional de Policía la que ha realizado dicha llamada. La retirada del lazo morado no se habría producido, aseguran desde la Junta Electoral, si no se hubiera denunciado esa simbología del colectivo ecologista. Cabe recordar que Ecologistas en Acción no concurre a las elecciones y que tampoco lo hace Izquierda Unida Convocatoria por Andalucia Los Verdes, que concurre como Unidas Podemos.