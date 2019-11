Ciudadanos pierde su escaño en la provincia de Córdoba

Ciudadanos pierde su escaño por la provincia en una noche electoral en la que las encuestas no daban los mejores pronósticos. A la finalización del recuento se confirmaron los malos resultados para la formación naranja, siendo la tendencia a nivel nacional.

Una noche negra en la sede de Ciudadanos que pierde el escaño logrado hace poco más de seis meses en Córdoba con un apoyo del 8,12%, y que deja a Marcial Gómez sin ser Diputado. Con un total de 35.994 votos frente a los 79.753 sumados en abril.

En cuanto al Senado tampoco hay representación ya que Isidoro García Escribano se ha quedado con 27.820 votos lejos de los 86.775 que ha obtenido Fernando Priego (PP), último senador que accede a la bancada por Córdoba.

Tras la comparecencia de Albert Rivera, atendió a los medios Marcial Gómez con rostro serio pero aseguró que “hay que trabajar, especialmente los que estaius en la instituciones". Marcial que tras agradecer a los que han hecho posible que en la jornada señaló que "se va con la pena de no poder acabar muchas cosas a las que he dedicado mucho tiempo, me voy con la pena de no poder acabar las recomendaciones del Pacto de Toledo, sin que los pensionistas encaren su futuro con más tranquildad, sin acabar la estrategia de justicia nacional a la que tranto he amado y la que volveré a servir desde mañana mismo".

Marcial ha cerrado su comparecencia detallando lo que le describe en su perfil de twitter "padre, procurador, ciudadano comprometido y con mucha biografía por escribir".