Avanza con normalidad la jornada electoral en Linares

El 35,66% de los electores linarenses ya han ejercido su derecho al voto. Según el primer avance, la participación cae respecto a las elecciones del 28 de abril, cuando a las 14 horas se registraba un 38,18% en Linares. También, en el conjunto de la provincia, se registra a esta hora una participación inferior respecto a los pasados comicios, siendo del 37,21% frente al 38,8% de la convocatoria anterior. El siguiente avance de participación será a las 18 horas.

Imagen en un colegio electoral de la ciudad de Linares / Cadena SER

Hasta el momento todo transcurre con normalidad en el municipio. Los candidatos y candidatas de nuestra ciudad que concurren en estas elecciones, tanto para el Congreso de los Diputados como para el Senado, cumplían ya con sus obligaciones como ciudadanos y hacían uso de su voto en sus colegios electorales.

La candidata socialista número dos a la Cámara Baja por Jaén, Laura Berja, acudía a su cita con las urnas pidiendo “que la ciudadanía salga de su casa para elegir sobre su presente y futuro”. Lo hacía en su colegio electoral, Los Marqueses, donde ha dejado más reflexiones como que “nos jugamos la fortaleza de la democracia, la mejor herencia que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos”. Anima a que la gente acuda a votar porque “es la manera que tenemos la manera de contribuir al futuro de las generaciones venideras”.

Laura Berja depositando su voto en las urnas del colegio Los Marqueses / Cadena SER

La popular Angeles Isac, número dos de la lista para el Senado, repetía un mensaje similar a la hora de animar a la participación. Considera que “tenemos que ser ciudadanos ejemplares y esperemos que todo transcurra con normalidad”. Recomienda votar mirando por “lo que conviene a los intereses generales de España” y espera que esta fiesta de la democracia pueda ser celebrada “con mucha alegría”. Su voto lo depositaba en las urnas del colegio Colón.

Angeles Isac votando en el colegio Colón de Linares / Cadena SER

En las filas de Ciudadanos, Antonio Barrios ejercía su derecho al voto en el colegio Salesianos. Aquí ha mostrado su “orgullo” por poder participar en los comicios en los que su partido “ha depositado toda la confianza para que represente a Linares y toda la comarca”. Asegura haber aprendido mucho durante esta campaña a la que le pide que la gente se presente para “votar con el corazón pero también con la cabeza, aunque estemos cansados”. El candidato número dos al Congreso por Jaén, en este sentido, deseaba que “no exista ningún incidente” durante la jornada.

Antonio Barrios votando en colegio Salesianos de Linares / Cadena SER

Más crítico se ha mostrado Vicente de los Ríos, cabeza de lista representando a Andalucía X Sí en Jaén para en la Cámara Baja. El andalucista lamenta que se hayan tenido que repetir unas elecciones “adulteradas” porque “hoy no tocaba”. Todo, en su opinión, por la “falta de actitud y acuerdos de los grandes partidos”. Ha pedido que la gente vote de manera “valiente” pero, especialmente, “con memoria” por todo lo que han prometido los diferentes partidos políticos. No obstante, comenta que “es cierto que hay que participar, eso sí” ya que es una oportunidad que “no podemos dejar pasar”, indica de los Ríos, que votaba también en el colegio Colón.