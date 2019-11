El Palma Futsal logra un empate de mérito(2-2)

El conjunto mallorquín salía dominador y en apenas dos minutos puso a prueba al portero rival, Illi, que tuvo que emplearse a fondo para evitar los tantos de Ximbinha y Catela.

A partir de ahí se igualó la disputa del balón y tras varios minutos en los que no pasó nada en las áreas, Lolo recuperaba un balón en zona comprometido en la presión defensiva del conjunto mallorquín para marcar el primer gol del partido. Tras la alegría llegó el primer gran susto para los pupilos de Vadillo que sufrieron una doble ocasión del O Parrulo en el que tuvieron que intervenir Rafa López y el larguero.

El Palma no acababa de encontrarse cómodo ante un rival que había subido líneas defensivas y que acabarían igualando el encuentro con gol de Iago Rodríguez. Este tanto despertó la afición de A Malata que hasta el momento estaba fría y espoleó a los suyos en busca de un nuevo gol. Pero apareció un gran Carlos Barrón para hacer paradas de mucho mérito. Las mejores la tuvieron Rahali y Saura pero el cordobés se mostró firme. Pudo moverse el marcador en los últimos minutos pero no fue así y ambos equipos se marchaban a sus respectivos vestuarios con tablas en el marcador.

El arranque de la segunda mitad no sería alentador para los baleares porque no acababan de encontrar su mejor juego y además el O Parrulo conseguía dar la vuelta al marcador con un gol de Saura que aprovechaba un rechace dentro del área para dar poner a los gallegos por delante. Poco a poco iba ganando terreno la escuadra isleña que conseguía que el balón se jugara mucho más en la media cancha de ataque. Fruto de ello llegaban ocasiones para el equipo que vestía de morado. Diego Nunes conducía un gran ataque que finalizaba con un disparo de Ximbinha que sacaba Illi con ayuda del palo. Lo seguían intentando los mallorquines que copaban toda la posesión del balón pero el tanto no llegaba y el tiempo corría en favor de O Parrulo Ferrol. Otro factor que complicaba la remontada visitante eran las faltas porque a siete minutos del final los mallorquines ya estaban con el bonus por las cinco faltas acumuladas.

A pesar de todo ello el Palma no se rendía y a poco menos de cinco minutos para la conclusión del choque Vadillo decidía arriesgar con portero-jugador. Los mallorquines embotellaban al O Parrulo en su área y probaba una y otra vez de batir a Illi de todas las formas posibles. A Malata aumentaba considerablemente sus decibelios ante un Palma Futsal volcado en busca del tanto del empate. Tanto dio el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo. Joao silenció el pabellón gallego con un golazo en el que casi sin ángulo logro colar el balón por la escuadra con un zapatazo espectacular del brasileño a un minuto y nueve segundos del final del partido. Los baleares volvieron a hacer un ejercicio de ambición afrontando el último minuto con ataque de cinco en busca de los tres puntos aunque fueron los norteños los que tuvieron la ocasión de llevarse el triunfo a cuarenta segundos del final con un doble penalti que Adri no logró acertar entre los tres palos.

Lo intentó hasta el final el Palma con ataque de cinco sin suerte y al final se terminó el choque con reparto de puntos para alargar la racha de partidos sin perder para los de Vadillo que suman 14 puntos de los últimos 18 posibles.