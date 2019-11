La UPV debate sobre la ciberseguridad con uno de los mayores expertos de España

El coronel Ángel Gómez de Ágreda, uno de los mayores expertos en ciberseguridad del país, participa este miércoles a partir de las once en la III Jornada de Ciberconcienciación UPV, que tendrá lugar en el Paraninfo de esta institución para abordar la importancia de nuestros datos y el valor de la privacidad en el ámbito digital.

Para Gómez de Ágreda, sobrevivir en este mundo requiere, inexorablemente, de ser más conscientes de la importancia y valor que tiene cada uno de nuestros datos. Cada vez estamos más ultravigilados pero, en su opinión, gran parte de la responsabilidad de esta realidad es del propio ciudadano, que deja al descubierto su huella digital sin más ni más.

Y como ejemplo de que la ciberseguridad es importante, Ágreda ha explicado los detalles del ciberataque que sufrió la Cadena SER el pasado lunes, y que ha afectado de manera grave y generalizada a todos sus sistemas informáticos.

“La privacidad es un bien que no valoramos en absoluto. Todos los días elegimos la comodidad sobre la privacidad a la hora de aceptar las cookies o los términos y condiciones que nos ponen las empresas. En realidad, por mucho que digamos, nuestro comportamiento demuestra que no valoramos nuestra privacidad más que nada porque no tenemos conciencia del valor que tienen nuestros datos”, apunta Gómez de Ágreda.

Los más vulnerables

Para Gómez de Ágreda, esa vulnerabilidad se ceba con el ciudadano de a pie y, sobre todo, con las pymes. “Existe una tendencia a atacar a las pequeñas y medianas empresas porque las grandes van poniendo -y tienen la posibilidad- mecanismos para defenderse. Lo que están haciendo los piratas cibernéticos es desviar el ataque a las pymes, de modo que el 90% del tejido productivo español puede llegar a estar en riesgo”, señala.

Para luchar contra esta realidad, Gómez de Ágreda cree imprescindible crear una industria que proporcione a estas pymes el servicio que ellas mismas no pueden tener a unos precios razonables para que no sea disuasorio mantener la seguridad en el ciberespacio

A día de hoy, Gómez de Ágreda asegura que los Estados “todavía” tienen un poder regulador sobre las empresas. “No se hado aún una superioridad de las empresas sobre los Estados, como ocurre en algunas distopías como Robocop, en las que los gobiernos aparecen como un proxy o intermediario de las empresas. Todavía no hemos llegado a ese punto, lo que pasa es que el poder económico que tienen esas compañías influye muchísimo en la capacidad, acción y políticas de los Estados”, destaca el autor de Mundo Orwell.