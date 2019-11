La participació a Catalunya és del 40,6%, tres punts per sota del 28A

La participació en les eleccions generals d'avui a Catalunya a les 14:00 hores és del 40,6% del cens, tres punts menys que en les anteriors eleccions del 28 d'abril.

Segons les dades difoses pel Ministeri de l'Interior, a les 14 hores havien votat a Catalunya poc més de dos milions de catalans, cosa que equival a un 40,6% el cens, quan a la mateixa hora de les eleccions del 28A la participació va ser de l'43,52%.

Per províncies, a Barcelona la participació a les 14:00 hores és del 40,9%, quan el 28A era del 43,5%, mentre que a Lleida és del 37,8 (41,89 el 28A), a Girona del 40,2%, (43,46%), i a Tarragona del 40,2% (44,67).ç

Sense incidències

Un total 2.670 col·legis electorals han obert les portes a les 09:00 hores d'aquest diumenge perquè 5.615.400 catalans puguin votar en les eleccions generals, cosa que suposa 27.305 electors més que en els comicis del passat 28 d'abril, segons dades de la Delegació de Govern a Catalunya.

Un total de 8.365 taules s'han constituït en aquests 2.670 col·legis electorals, que estaran oberts fins a les 20:00 hores perquè els ciutadans puguin dipositar el seu vot en les eleccions a Congrés i al Senat.

Dels 5,6 milions d'electors, 245.104 estan inscrits al Cens d'Electors Residents Absents (CERA), és a dir, viuen a l'estranger, 5.368 més que en les anteriors eleccions.

Si es divideixen per províncies, 4.201.142 electors pertanyen a la circumscripció de Barcelona (189.243 dels quals viuen a l'estranger), mentre que 574.861 estan inscrits a Tarragona (18.596 figuren al CERA), 524.976 a Girona (20.322 al CERA) i 314.421 a Lleida (16.943 inscrits al CERA).

A Catalunya es triaran 48 dels 350 diputats de Congrés, els mateixos que en les anteriors eleccions de el 28 d'abril de 2019 i que estan repartits entre les quatre circumscripcions electorals: 32 a Barcelona; 6 a Girona; 4 a Lleida i 6 a Tarragona.

L'elecció anirà a càrrec dels ciutadans amb dret a vot dels 947 municipis que formen Catalunya, que escolliran també un total de 16 senadors, 4 per província.

A Barcelona han obert 1.589 col·legis electorals: a Tarragona, 370 escoles; a Lleida, 317, i a Girona, 394 col·legis, segons les dades de la Delegació de Govern.

A la circumscripció de Barcelona, es presenten 16 candidatures per al Congrés i 15 per al Senat; mentre que a Tarragona, Lleida i Girona es presenten les mateixes xifres: 14 per a la Cambra Baixa i 13 per a la Cambra Alta.