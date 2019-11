La Ruta del Vino afronta el reto de la digitalización

La Ribera del Duero tiene que seguir avanzando hacia la promoción digital si quiere mantener su posición como destino enoturístico. Es una de las conclusiones más obvias de las X Jornadas de Turismo, que acoge hoy Aranda, coincidiendo con el Día Europeo del Enoturismo. La Asociación para el Fomento del Turismo Ribereño, como organizadora de este evento, persigue poner en valor la innovación en relación a los servicios turísticos que demanda el nuevo tipo de cliente e informar a los profesionales del sector sobre nuevas experiencias que se están utilizando en oferta museística, como la realidad aumentada.

En el caso de esta comarca, la digitalización del territorio es un reto que llevará su tiempo, pero que ya está en marcha. La Ruta del Vino Ribera del Duero tiene como objetivo más inmediato el de implantar las señales virtuales en más de un centenar de establecimientos asociados. “Hay que tener en cuenta que el turista está plenamente digitalizado, aunque los proveedores de turismo todavía se resistan a esa realidad y que los que tenemos que digitalizar los territorios y los destinos somos nosotros; eso va a ser algo progresivo y en el tiempo van a tener que convivir el formato convencional de material promocional en papel con el formato digital, pero nosotros estamos plenamente convencidos de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la agenda 2030 y de que el camino es a través de aplicaciones turísticas que permitan un turismo más sostenible y ecológico”, detalla Sara García, su gerente.

‘Tras el cliente digital’ es el lema de esta jornada, que acoge el Centro Cultural Caja de Burgos, donde se daban cita representantes de otros destinos turísticos que han apostado por la digitalización para crecer. Mercedes Calvo, presidenta de AFOTUR tiene claro que es fundamental poner las Nuevas Tecnologías a favor de unos valores que el medio rural tiene, pero que necesita dar a conocer para convertirlos en un recurso dinamizador de su economía., “En la España interior tenemos cosas que no tiene el resto y hay que dar ese aliciente a la gente para que descubra y visite nuestras ciudades, pero si ahora mismo no estamos dentro de lo que es la Vía digital, no existimos”, comenta la responsable de AFOTUR.

La jornada culminará esta tarde con la inauguración de la exposición itinerante ‘Turismo y empleo, un futuro mejor para todos’ en el Centro Comercial Isilla.