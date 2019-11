ACEM imparte charlas informativas sobre el uso del agua en agricultura y ganadería

La Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela – Ecologistas en Acción de la Manchuela, va a destinar una subvención recibida por parte de la Junta de Comunidades a realizar un proyecto de educación ambiental centrado en el agua. Entre las actividades que se van a llevar a cabo se encuentran una serie de charlas que impartirá David Villalba, miembro de ACEM, en diferentes municipios de la Manchuela.

Tal y como explica David Villalba, están dirigidas principalmente a agricultores y ganaderos y tienen una doble finalidad, por un lado, exponer la situación actual del acuífero sobre el que se sitúa la comarca y por otro lado aportar soluciones y recomendaciones para hacer un uso más racional del agua, ya que el aumento de la demanda en el sector y la falta de lluvias han ocasionado que nos enfrentemos a una situación en la que tanto la calidad como la cantidad del agua están sufriendo las consecuencias.

Destaca David Villalba la importancia de la concienciación ante el cambio climático y ante la sobreexplotación que estamos haciendo de los recursos, y además, en el sector agropecuario la contaminación del agua con pesticidas y productos químicos ocasiona que el agua que regresa al acuífero lo haga contaminada y con mucha menor calidad. Entre las recomendaciones que se plantean está el uso racional del agua, no regar cultivos tradicionales de secano y no permitir pozos ilegales, algo que está en manos de la administración, que tal y como afirma David, no está tomando todas las medidas que debería en este asunto y desde ACEM no esperan que lo hagan en un futuro cercano.

Estas charlas se realizarán el 12 de noviembre en Iniesta, el 13 en Ledaña, el 14 en Tarazona de la Mancha, el 15 en Casas Ibáñez y finalizarán el sábado 16 en Valdeganga.