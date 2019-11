Álex: "Sería un error mirar más allá del partido frente al Astorga"

Álex Izquierdo cuenta con el apoyo de la Junta Directiva de la Arandina para reflotar el proyecto blanquiazul. Es la apuesta y está respondiendo con responsabilidad. Dos partidos, dos victorias. El entrenador arandino conoce como nadie el club en el que ha crecido como jugador y donde espera hacerlo ahora como técnico.

Ese conocimiento y el de una plantilla que también lo conoce a él han propiciado la reacción que debe ir "en el corto plazo" afirma Izquierdo porque "tenemos que ser conscientes de dónde venimos y dónde estamos", añade en referencia a la situación por la que ha atravesado un equipo que no ha acabado de arrancar quedándose lejos de los puestos de play off. Ahora llegará el Astorga y "solo nos podemos centrar en este partido", recalca. Después, Ávila, Numancia B y Zamora, encuentros en los que el técnico no se fija centrado en la exigencia inmediata.

Pero ahora eso ha cambiado. "El mensaje a los jugadores fue claro", apunta el preparador que transmitió un mensaje de realidad a sus jugadores "Somos la Arandina, y somos capaces de estar en el lugar para el que se ha diseñado este grupo" manifiesta, porque "estos jugadores tiene capacidades para ello", recalca.

Una charla en la SER en la que también repasó su libro de estilo y el trabajo que se está realizando para la llegada de refuerzos. Izquierdo no desmiente la búsqueda de "un jugador de ataque" para el equipo. Sobre el juego Izquierdo es consciente de que lo más importante es "trabajar juntos y ser intensos".

