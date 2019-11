Un año después del cierre, la mina se lleva dentro

Sin motivos para la celebración, la plantilla del grupo Salgueiro de Uminsa recuerda que hoy, 15 de noviembre, ha pasado un año desde su último día de trabajo. El cierre de la última mina de interior del Bierzo fue la sirena de alerta de una realidad socioeconómica que nadie se acababa de creer: el fin de la minería del carbón. Fue una clausura que llegó acompañada de promesas de empleo para los mineros excedentes, pero lo cierto es que, de aquellos últimos trabajadores, seis de Uminsa y diez de contrata, solo los prejubilables han pasado de inmediato a una situación estable. Los contratados han tenido que buscarse la vida, en algunos casos en otros sectores de la comarca del Bierzo o directamente emigrando lejos de su tierra.

José Antonio Álvarez Pallero, prejubilado, y José Manuel Martínez, ingeniero, son sendos ejemplos de ambos casos. El primero ha podido quedarse en casa con su gente; el segundo ha tenido que instalarse en Toledo, donde trabaja en una cantera. No obstante, ambos tienen la misma percepción del proceso: todo fue demasiado rápido y el efecto negativo del cierre en las cuencas no ha terminado.

A ambos les quedan, no obstante, buenos recuerdos de su paso por la mina. José Antonio no volvería a trabajar bajo tierra, aunque reconoce que algo le llama desde allí, pero José Manuel no lo dudaría ni un momento.

Los dos, como el resto de compañeros de Salgueiro, esperan reencontrarse en ppróximas fechas para celebrar una cena de excompañeros con motivo de la fiesta de Santa Bárbara.