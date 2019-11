Borja Valle: "Ni salir de descenso, ni play off, solo pienso en ganar ya"

Borja Valle no quiso envolver la realidad esta mañana en Abegondo. El extremo fue explícito a la hora de describir la realidad que se vive en el vestuario coruñés. "La realidad es que estamos jodidos. El trabajo que haces para el fin de semana se te va y cada día duele más. Crees que estás más cerca de conseguirlo y te vuelves a llevar otro golpe".

El berciano percibe un equipo bloqueado por la situación y por la exitosa década que sirvió para sumar seis títulos a su vitrina. "Este Deportivo y este escudo representa mucho, cuando las cosas no salen bien no estás igual de atrevido. Es un club grande, con un pasado muy grande y es algo que pesa. Es cierto que cuando firmas aquí sabes la responsabilidad que conlleva"

Pese a la derrota ante el Elche, el atacante percibió algunas mejoras en el equipo. "Al final lo que vale es el resultado y los puntos, pero yo creo que se vieron cosas más buenas que en los otros partidos. Fue de los partidos más completos que hemos hecho, pero si cometes errores, en esa dinámica, todo se vuelve en contra". En las últimas semanas se aprecia un Deportivo que ha simplificado su plan casi hasta el extremo, una decisión que justificó Valle. "Tenemos que simplificar, no enredarnos. Tenemos que coger confianza, trabajar para que lleguen los resultados y a partir de ahí el Deportivo crecerá, pero eso necesita un tiempo".

A diferencia de anteriores comparecencias, Borja Valle ya no se quiso fijar ningún objetivo esta temporada, más allá de conseguir la victoria frente al Extremadura este sábado. "Más que nunca, ganar este fin de semana es mi objetivo. No puedo mirar a largo plazo cuando fin de semana tras fin de semana nos estamos pegando el golpe. Quiero sonreir, quiero ver al Dépor alegre y todo pasa por ganar este fin de semana. No pienso ni en salir de descenso ni en play off, quiero trabajar hoy para ganar el fin de semana".