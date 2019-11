Ciudadanos Ibiza cambiará de líder "en breve"

Dicen que a perro flaco todos son pulgas y algo parecido es lo que le está ocurriendo a Ciudadanos... A la debacle electoral se suma ahora los movimientos internos de la formación que harán descabalgar al actual líder de la formación en Ibiza. José Luis Rodríguez actualmente es el Coordinador insular del partido y también el líder de la Junta en la ciudad de Ibiza.

Según hemos sabido en los próximos días se van a convocar primarias para renovar la agrupación de Vila y a partir de ahí se nombrarán los diferentes secretarios de áreas que a su vez serán los que decidan quién es el próximo líder insular que sustituirá a Rodríguez. Así que todo apunta a que Rodríguez 'saltará' de ambos cargos. Y en principio según las fuentes consultadas por la SER no creen que vaya a plantar batalla para continuar en estos cargos orgánicos.

Se quiere hacer una renovación de la formación y esta era la intención desde hace meses ya que insisten, estas mismas fuentes, en que nada tiene que ver con la situación actual del partido.

De hecho, según hemos sabido para encontrar la desavenencias entre el todavía líder del partido, José Luis Rodríguez, y parte de la formación hay que remontarse al pacto al que se llegó en el Consell con el Partido Popular. Rodríguez no estaba de acuerdo. La distancia se ha evidenciado hace bien poco ya que ni siquiera permaneció más que unos minutos en la sede durante la noche electoral donde sus compañeros se citaron para seguir los resultados.

Rodríguez, no obstante, continua como concejal en el ayuntamiento de Ibiza y en el partido no creen que vaya a abandonar este puesto donde este mismo martes ha defendido la posición de la formación en el pleno extraordinario celebrado en el consistorio.

Rodríguez dice que es una cuestión de estatutos y falta de tiempo

Por su parte José Luis Rodríguez dice que no hay discrepancias con sus compañeros de partido. Dejará de ser coordinador de la agrupación de Vila porque explica que hay incompatibilidad al ser concejal ya que así lo dicen los estatutos de la formación.

Explica que se quiere centrar en su trabajo como edil de la oposición del Ayuntamiento y entiende que deben ser otros los que lleven las riendas del partido.

De todas formas sí reconoce que en la negociación con el PP para el pacto al Consell hubiera preferido que se consiguiera más para Ciudadanos. Asegura que el día de Elecciones estuvo como apoderado y pasó unos minutos por la sede.

Insiste en que sigue participando en las decisiones del partido pero su trabajo particular y su labor como concejal no le permite dedicarle el tiempo necesario a la formación.