Unas 200 limpiadoras de institutos no cobran sus salarios

Las limpiadoras de institutos públicos denuncian el impago de sus salarios. No es algo nuevo porque, según lamentan, las empresas Tempo Facility Services y Netalia Servicios Integrales ya lo han hecho en anteriores ocasiones en una situación que se remonta incluso a los últimos cuatro años.

Por ello, tal como informaba la responsable del sector de limpieza de edificios y locales del Servicio Público de Construcción y Servicios de CCOO, Dolores Jiménez, en breve comenzarán una serie de concentraciones, cada primero de mes, para denunciar la situación que viven estas trabajadoras.

"Han sido cuatro años con Serclas, con conflictos y con huelgas. Y no ha servido de nada, las empresas siguen incumpliendo el convenio", según criticaba Jiménez, añadiendo que "son impagos. Deberíamos cobrar entre el día 1 y 2, que es lo marca el convenio. Estamos a día 12 y no han cobrado las trabajadoras. Y se prevé que el mes que viene sea peor. La gente no puede soportarlo más".

Las explicaciones que se aportan desde la empresa es que éstas "trabajan con financieras" a las que solicitan el dinero. Cuando estas cuantías económicas no están disponibles "no cobra nadie" al no tener fondos, según Comisiones Obreras. Aún así, resulta inexplicable puesto que la Junta de Andalucía les asegura que están cumpliendo en tiempo y forma con los pagos acordados por este servicio público dependiente del gobierno regional. Así lo asegura Pedro Sánchez, el secretario general del sector de construcción y servicios de CCOO Jaén.

"Según nuestro conocimiento, la administración está pagando de forma regular. De hecho, nos enseñan incluso las certificaciones de los pagos. Bien es cierto que la Junta no es desconocedora de la situación que se está viviendo por parte de las trabajadoras”, por lo que piden asociar este servicio a otras empresas más serias. Este problema afectaría a más de cien trabajadoras por cada una de las empresas. Por ello, desde CCOO auguran que si no hay soluciones tras las concentraciones previstas podrían plantear ir a la huelga.