Resaca y dolor de cabeza. Tras las elecciones generales comienza un nuevo periodo de tediosas consultas y tiras y aflojas que sinceramente no se si nos llevarán a alguna parte…

Tanto proceso electoral veo que no nos hunde, que seguimos con voluntad de participar en la fiesta de la democracia y pasar por las urnas para cumplir con nuestro deber ciudadano, veo que somos capaces de soportar la resaca y prepararnos para la siguiente. Me genera más duda la altura de mira de nuestros políticos en eso de hacer política, me genera más duda la capacidad de dialogo y si realmente ponen sobre la mesa los intereses del ciudadano a la hora de tomar decisiones…

El caso es que el enredo a día de hoy es mayor, mucho mayor…el pozo de la vanidad es infinito y muy visible….y nosotros seguimos creyendo en España como PAIS y lo hacemos con mayúsculas desde la humildad y sin aires de Suficiencia... y lo seguiremos haciendo.

Un día extraño el de esta resaca…por cierto ante el fracaso electoral NOTICIA…un político asume responsabilidades y dimite..algún otro debe tomar nota.