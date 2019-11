Todos los caminos conducen a Roma

Diferente planteamiento, mismo resultado. El Linares Deportivo logró el pasado domingo otra victoria de prestigio ante, presumiblemente, otro de los candidatos a luchar por un hueco entre los elegidos para el ascenso. Ganó por un gol a cero al Antequera CF de José Jesús Aybar, gracias al tanto de (para variar) Chendo. Fue a través de una sensacional jugada de pizarra en la que Cervera, habilidoso en la ejecución de faltas, la puso dentro del área donde "El Tigre", escorado a la derecha, rompía el balón estrellando su disparo en el fondo de la portería visitante.

Aunque el entrenador visitante aseguraba en rueda de prensa "tener estudiada esta jugada", lo cierto es que la calidad con la que se materializó hizo imposible contenerla. Fue un calco del primer tanto en Liga del futbolista natural de Torreblascopedro en Huétor Vega. Todo en una cita en la que el Linares se comportó en el terreno de juego con una disposición más o menos diferente a lo habitual. El equipo malagueño, capacitado para robarle el balón al todopoderoso conjunto azulillo, logró acaparar mucho más la posesión mientras que, los de Juan Arsenal, lucieron otro recurso de su mochila por si las cosas se complican, es decir, la solidez defensiva y el juego más rápido en largo.

Verdad es que en el primer tiempo hubo alternancia entre ambos bandos a la hora de proponer fútbol pero lo que se no puede negar es que, las ocasiones más claras, fueron para los locales. Cabe recordar que, en esa jornada, los linarenses tenían bajas claves en el medio campo como Rodri y Fran Lara. En el segundo tiempo, con menos balón pero haciendo gala de un orden defensivo impenetrable, el Linares Deportivo se vio obligado a tejer jugadas a la contra en las que, por escasez de fortuna, no terminaron de aumentar la diferencia en el electrónico de Linarejos. Alan, Iván Aguilar, Chendo... fueron algunos de los hombres que hicieron emplearse a fondo al guardameta contrario. Eso, por no mencionar las oportunidades que en el primer tiempo se generaron. Ejemplo de ello es el disparo de Cervera que el portero mandó a saque de esquina cuando todos cantaban gol.

El Antequera, que demostró estar muy bien trabajado en lo táctico, no finalizó en sus aproximaciones a los dominios de Razak que, especialmente, ofreció un recital de poderío en el control del juego aéreo. Sólo sufrió el Linares con una jugada en la que Josema se despitó con un balón alto que, posteriormente, Corbacho no acertó a rematar. Y poco más de los de Aybar. El mensaje que, tras el partido, envían los azulillos al resto de rivales es que al final, si no es de un modo, es de otro. Todos los caminos conducen a Roma y, aunque el juego no fue brillante, la afición observó como esta plantilla puede reconvertirse en función del guión y, si es necesario, superar a los oponentes desde otro camino, el de la consistencia en defensa.