Recriminan la actitud de Vox, que evita el minuto de silencio en el pleno de Calp

La sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre en Calp, celebrada ayer, día 11, arrancaba como ya viene siendo demasiado habitual, guardando un minuto de silencio por las últimas mujeres asesinadas, víctimas de la violencia de género. Un minuto en el que por respeto, condena y repulsa a esta lacra social, toda la corporación municipal y el público asistente, se calla y se pone en pie durante 60 segundos. Todos, excepto dos militantes de Vox, que acudían como público a la convocatoria plenaria de ayer. Una actitud que no pasó desapercibida por nadie de los que se encontraban en la sala y que fue recriminada tanto desde la oposición, por Compromís, como por Ciudadanos, desde el ejecutivo, en el transcurso de la sesión.

Ocurrió cuando se debatía una propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre el 25N, Día Internacional para la erradicación de la Violencia de Género, cuando el que encabezó la candidatura de Vox en las últimas elecciones municipales también levantó la voz para hacer algún que otro comentario que no atiende a la triste realidad que sufren muchas mujeres victimas de la violencia machista.

El portavoz de los valencianistas Ximo Perles, lamentó la actitud de los representantes de Vox, señalado que esa forma de actuar demuestra una "baja calidad humana" ante una víctima real, simplemente en obediencia de una directriz de partido. Perles pidió al representante de Vox que se abstuviera de hacer comentarios que están totalmente fuera de la realidad. Recordándole a los representantes de Vox, que este partido no tiene ni voz ni voto en el ayuntamiento de Calp.

En este sentido, desde C’s, Juan Manuel del Pino, lamentó que exista gente que no esté de acuerdo en mantenerse unidos frente a una realidad que no se puede negar, haciendo alusión a la violencia machista, y mostrando su rechazo a cualquier tipo de violencia, y a la violencia de género en particular.

La propuesta de los socialistas salió adelante por unanimidad, tras eliminar, eso sí, un párrafo que desde el PP consideraron partidista. Una propuesta de resolución, presentada con motivo del 25N, Día Internacional para la erradicación de la Violencia de Género, mediante la cual se solicitan una serie de medidas para hacer frente a este grave problema.