O que non todos saben cando se contrata un seguro de fogar

Á hora de contratar un seguro de fogar, hai varias condicións que o cliente debe asegurarse de que se van a cumplir, para non levar logo un disgusto. En primeiro lugar, os capitais asegurados, que están basados nos metros cadrados construidos da vivenda, e o valor de Contido (mobles, electrodomésticos, obxetos de valor, etc.), ademáis, eéimportante que o ano de construcción correcto do inmoble conste na póliza, así como a dirección exacta.

Tamén é relevante que todas as pólizas leven asegurado o continente e tamén o contido, xa que as corredurías se encontran con moitas que fan as entidades bancarias e que sólo aseguran Continente.

Ademais, hai varias coberturas que poden sorprender por descoñecemento aos interesados en contratar un seguro de este tipo. Por exemplo, a R.C. familiar, que vai incluida na Responsabilidade Civil xeral. Un caso sería un neno que fai unha pintada no colexio, e o centro lle reclama aos pais os danos, o seguro de fogar é o que abona eses custos.

Tamén a Responsabilidad civil de animais de compañía (cans e gatos), que si fan un dano a un terceiro e nos reclaman, estaría incluido na Responsabilidade Civil do seguro de fogar. Outra sería a Defensa Xurídica, que nos pode axudar telefónicamente a resolver moitas dudas relacionadas coa nosa vivenda. E por último, e non menos importantes, recordamos a cobertura do Consorcio de Compensación de Seguros, que en todo caso temos incluida co noso seguro de fogar.