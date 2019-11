El equipo de Gonzalo García de Vitoria, sumó el pasado sábado en el Pazo de los Deportes Paco Paz, la segunda victoria consecutiva y la quinta de la temporada, al ganarle al Granada por 79 a 74.

El Club Ourense Baloncesto, en una gran segunda parte y con la participación de los tres bases a la vez en el último cuarto, remonataba un partido que lo perdía por diecisiete puntos, frente a un Granada muy poderoso en la cancha, pero el equipo ourensano abonado a las victorias épicas (victoria ante el Cáceres en el último tiro), no se descentró y se metió en el partido. Llevado en volandas por un Pazo que se dejó el alma para animar al equipo, encontró su juego y sacó a los visitantes del encuentro. Un inspirado Pol Figueras (7 puntos para abrir el cuarto) más dos buenas acciones de Víctor Serrano acercaban a los ourensanos y obligaban a Pablo Pin a parar el partido(62-65). Reaccionó el Granada tras la pausa con dos triples, uno de Pérez seguido de otro de Kapelan que volvía a abrir una brecha (62-71).

Y llegó el éxtasis al Pazo: Drako Balaban con un mate y un nuevo triple de Pol Figueras ponían el empate (71-71) con el Pazo como sexto jugador. Primero golpeó Alfredo Ott desde fuera, luego un robo magistral de Figueras y para terminar, un triple de Edu Martínez que ponían el 77-72 con el último minuto por disputarse. Anotó Granada que redujo las diferencias a tres puntos, pero ya no fue capaz de sumar más. Edu Martínez iba a la línea, sumaba los dos tiros libres y cerraba el partido con el definitivo 79-74.

Próximo partido del Club Ourense Baloncesto, el domingo día 17 de noviembre a las 18:00 horas en la cancha del Gipuzkoa, cuarto en la clasificación con seis victorias. Club Ourense Baloncesto, sexto con cinco victorias.