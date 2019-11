La Fundación VIII Centenario mantiene que Las Edades del Hombre de 2021 será en Burgos

El vicepresidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, Antonio Méndez Pozo, aseveró que “no ve otra posibilidad” de que Las Edades del Hombre en 2021 “sea en otro sitio que no sea Burgos”, tras la polémica surgida en torno a que la Seo burgalesa pueda compartir sede con Sahagún (León) y Carrión de los Condes (Palencia), tal y como propuso el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.

En este sentido, a preguntas de los medios durante la firma de la renovación del convenio entre el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Atapuerca -de la que es presidente–, aseguró que Burgos debe estar “tranquila” porque hay un compromiso adquirido con anterioridad por parte de la Junta y de la Fundación de que la Seo acoja una edición especial de Las Edades en 2021, coincidiendo con la celebración de los 800 años de la colocación de la primera piedra de la Catedral.

“Estamos muy tranquilos”, indicó, en alusión a su celebración y, agregó que “se tratarán de suavizar las cosas con mano izquierda y yendo de la mano” para llegar a un acuerdo con la Junta y la Fundación Las Edades del Hombre. Tanto Méndez Pozo como el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, coincidieron en que la muestra de arte sacro debe celebrarse “exclusivamente” en Burgos.

“Siendo el VIII Centenario de la Catedral, Burgos estaría en primer plano y para habilitar otras dos sedes sin tirón hace falta mucho dinero; además hay que preguntarse qué piezas se llevarían allí”, indicó Méndez Pozo. A ello, De la Rosa añadió: “No entiendo que en 2021 no se celebre en Burgos o se complete con otras sedes. Ese no es el compromiso. Han sido unas declaraciones torpes – en alusión a las realizadas por Igea-. No veo otra posibilidad de que la exposición de Las Edades se celebre en exclusiva en Burgos”.