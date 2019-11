El Teatro Principal de Palencia acoge el estreno absoluto de "Otoño en abril"

El Teatro Principal de Palencia acogerá mañana miércoles, 13 de noviembre, el estreno absoluto de 'Otoño en abril', la nueva producción de La Belloch Teatro. La obra, escrita y dirigida por Carolina África, ha sido fruto de la II Beca de Dramaturgia Contemporánea El Pavón Teatro Kamikaze que la dramaturga recibió cuando se encontraba embarazada.

Este hecho le hizo replantearse su propia existencia, haciéndola reflexionar sobre la nueva familia que estaba a punto de crear. "Este pan bajo el brazo que traía mi bebé en forma de ayuda literaria llegaba en un momento vital en el que pasaría de ser hija a ser madre. La conexión brutal con la familia -en mayúsculas- que experimenté en ese momento se manifestaba en distintas direcciones: por un lado, con la familia de la que vengo, por otro con la familia que estaba a punto de formar y en el medio con la familia de una de mis obras más personales: 'Verano en diciembre'", manifiesta África.

'Otoño en abril' -interpretada por Pilar Manso, Laura Cortón, Majo Moreno y Paola Ceballos junto con Carolina África- da continuidad a esas mujeres que seguían golpeando el imaginario de la dramaturga y en las que puede volcar nuevamente sus "miedos, deseos, frustraciones y pesadillas". La obra no es únicamente la segunda parte de 'Verano en diciembre' (Premio Nacional Calderón de la Barca 2012), sino "el resultado creativo de una nueva etapa de mi vida en la que he desnudado mi alma amparada por la ficción y donde cualquier parecido con la realidad no es más que pura, hermosa y dolorosa coincidencia", subraya África.

La obra cuenta el eterno e inevitable retorno de unas hijas al nido de su madre, aunque ese hogar no sea un refugio añorado y necesario sino el lugar incómodo del que se huyó, en el que no es posible ser quien queremos ser, pero del que las circunstancias no nos dejan escapar. Dar el paso de ser hija a ser madre, convivir con el abismo generacional y tecnológico, abandonar la protección y aprender a darla, dejar volar, sufrir, amar, reír, perdonar y atacar como en las mejores peores familias. En definitiva, el texto trasladará al público a un mes de abril de cinco mujeres ansiosas por florecer en una primavera ahogada por la lluvia. "Rara vez se ve en escena un elenco femenino, aunque no es una obra para mujeres. Los hombres son el motor de mucho de lo que ocurre en cada uno de los personajes femeninos", subraya África.

Las entradas para 'Otoño en abril' –a un precio que oscila entre los 10 y los 12 euros, 8 y 10 con descuento- se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Principal y en la web www.teatroprincipaldepalencia.es.

Carolina África y La Belloch

Entre las obras de Carolina África -escritas y dirigidas por ella misma- destacan 'Verano en diciembre' (Premio Nacional Calderón de la Barca 2012), 'Vientos de levante' (Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales INAEM 2014, Premio Nacional de Directoras de Escena de Torrejón 2017), 'La penúltima' (Premio Encinart 2013), 'Modërna' (coescrita y codirigida junto a Julio Provencio -Frinje 2016-) y 'Mi hermana y yo'. Ha colaborado en la dramaturgia colectiva de varios proyectos para el Festival de Almagro, el Teatro Español y el Centro Dramático Nacional. Sus espectáculos han girado por Alemania, Argentina, Colombia, Uruguay y México y algunas de sus piezas han sido traducidas al inglés, italiano, rumano, croata y publicadas por el Centro de Documentación Teatral, Ediciones Antígona y Esperpento Ediciones Teatrales.

La Belloch Teatro es una formación nacida en 2012 como resultado de la unión de las compañías Arte-Sanas y Despiece Teatro. Su equipo está compuesto por Laura Cortón y Carolina África, además de diversos colaboradores externos. En 2013 fundaron en Madrid el Centro de Investigación y Creación Escénica La Belloch, un lugar de ensayo e investigación que abre sus puertas a otros grupos y formaciones.