'El día 3', el cómic sobre el accidente de Metro de València gana el Premio Nacional

El Miniserio de Cultura ha reconocido la obra "El día 3" con el Premio Nacional del Comic 2019. La obra está firmada por la ilustradora Cristina Durán y el guionista Miguel Ángel Bou basada en el libro escrito por la periodista Laura Ballester.

Este cómic se basa en el trágico accidente de metro en València ocurrido el 3 de julio de 2006.

El jurado ha descado que, en el cómic, "se equilibran la emoción, la excelencia gráfica y el uso de potentes metáforas visuales".

Para la realización de esta novela gráfica, los autores se han basado en las investigaciones de Laura Ballester, reflejadas en el libro Luchando contra el olvido, el largo camino de las víctimas del metro de Valencia (Sembra Llibres, 2015). También se apoyaron en el trabajo de la productora Barret Cooperativa Valenciana, recopilado en su web 0responsables, y en el documental La estrategia del silencio. Los autores han contado, además, con el apoyo y el asesoramiento de la AVM3J (Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio). Esta obra ganó el Premi Ciutat de Palma de Còmic de 2016.

El galardón, que se entrega desde el año 2007, está dotado con 20.000 euros y tiene como objeto distinguir la mejor obra de esta especialidad publicada en cualquiera de las lenguas del Estado durante el año 2018.

Los autores:

Cristina Durán (Valencia, 1970) es licenciada por la Facultad de Bellas Artes de Valencia y fue becada Erasmus en la Middlesex University de Londres. En su época universitaria formó parte del Equipo Grúa, creador del fanzine No Aparcar Llamo GRUA, y fue galardonada y seleccionada en varios certámenes de cómic (Murcia Joven, Portugalete, Alaquàs, INJUVE, etc.). Inicialmente trabajó un tiempo en animación, pero desde 1993 se dedica profesionalmente a la ilustración y el cómic en su estudio, LaGRUAestudio, que comparte con Miguel Á. Giner Bou. Ha ilustrado numerosos cuentos infantiles y como dibujante de cómics ha publicado (junto al guionista Miguel Á. Giner Bou) Una posibilidad entre mil (Sins entido, 2009) y La máquina de Efrén (Sins entido, 2012), recopilados en un volumen integral bajo el título Una posibilidad (Astiberri, 2017), y Cuando no sabes qué decir (Salamandra Graphic, 2015). También otros títulos como Pillada por ti (Ministerio de Sanidad, 2011) y El siglo de oro valenciano (Biblioteca Valenciana, 2014). Ha participado en los álbumes colectivos Enjambre (Norma, 2014) y Viñetas de Vida con Oxfam Intermón (Astiberri, 2014), y publicado historias cortas en Usted está aquí, Arròs negre y Cómic 21.

Miguel Á. Giner Bou se dedica a contar historias desde que tiene memoria y, profesionalmente, desde 1993 en LaGRUAestudio, el estudio que comparte con Cristina Durán. Además de las obras que ha publicado con Durán, también ha escrito el libro-cómic Anna Dédalus detective. El misterio de la mansión quemada, dibujado por Núria Tamarit y Xulia Vicente (Andana, 2015). Y como dibujante, ha publicado Astucia LaPerla. Luna roja, corazón negro (De Ponent, 2016), con guión de Stygryt.

Laura Ballester es periodista en Levante-EMV, el periódico de ámbito autonómico líder en la Comunitat Valenciana, donde se curtió en la información local y comarcal, la mejor escuela para un periodista. Desde 2006 hizo un seguimiento exhaustivo del accidente del metro de Valencia, un trabajo por el que ha recibido el Premi de l'Ateneu Cultural de Torrent en 2012, el premio de la Cartelera Turia a la mejor contribución periodística 2014, el Premio de la Crítica Valenciana 2016 en la modalidad de ensayo a la obra Luchando contra el olvido. El largo trayecto de las víctimas del metro de Valencia (Sembra Llibres, 2015) y el premio Libertad de Expresión 2016 de la Asociación de Vecinos de Patraix.