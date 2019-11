Ángel Fernández, nuevo técnico

El Zamarat Quesos El Pastor ya tiene sustituto para el dimitido Fran García: será el valenciano Ángel Fernández.

El ya nuevo entrenador de las naranjas dirigió a Ros Casares, con experiencia en la liga española y la liga profesional mexicana (en el AZTKS), y ha sido seleccionador nacional femenino en categoría absoluta de México y Guatemala.

En España ha entrenado equipos en Liga EBA y Liga II Femenina, y la pasada temporada dirigió a Al-Qázeres (precisamente el último rival del Zamarat).

Por su parte, Fran García, el que hasta el pasado sábado fuera técnico de las zamoranas volará el próximo 19 a Islandia, en el que entrenará categorías inferiores. En declaraciones a la Ser en Zamora ha indicado que dejó el equipo por dos motivos: uno, económico, tendrá un mejor contrato, de duración media-larga, y dos, la falta de sintonía con el gerente del club (Javier Barrio), con el que "hace un año que ni me hablo", debido a la su forma de gestionar el club. El segundo entrenador, Juanmi Menéndez también ha abandonado el equipo, aunque no seguirá el camino de Fran García, y no irá a Islandia.

,