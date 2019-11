Las defensas piden la nulidad de la instrucción de La Loma

Las defensas de los acusados en el juicio del caso 'La Loma', en el que se juzgan irregularidades en el desarrollo urbanístico de esta zona de Castro Urdiales, han solicitado la nulidad de la instrucción, realizada por el entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro, Luis Acayro Sánchez, al que acusan de "parcialidad" y de asumir un papel de "acusador", así como de cometer todo un "cúmulo de irregularidades" y "graves vulneraciones" de derechos que "no son subsanables".

En una clara unidad de estrategia, los abogados de los acusados han alegado también la "falta de legitimación" de la Junta Vecinal de Santullán para ejercer la acusación particular, con lo que pretenden expulsar del procedimiento a esta parte, que ha formulado cargos contra 11 acusados. Estas han sido las dos peticiones genéricas formuladas por las defensas durante la sesión de cuestiones previas que ha celebrado la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, tras la decisión de la Fiscalía de contraer la causa al SUNP-12 y retirar los cargos a 39 de los 45 imputados iniciales, tras lo cual se retiraron del procedimiento todas las acusaciones particulares salvo Santullán.

De aceptar la sala la falta de legitimación alegada por las defensas, únicamente quedaría como acusación la Fiscalía, que solo mantiene los cargos contra seis de los 45 acusados iniciales. Varios abogados de las defensas han elogiado la "profesionalidad y valentía" de la fiscal, Pilar Santamaría, al "tratar de poner coto a una causa injustificada e innecesariamente voluminosa que ha costado mucho dinero a las arcas públicas".

Las cuestiones previas continuarán el próximo martes, 19 de noviembre. La sala, presidida por el magistrado Agustín Alonso, emitirá un auto que se notificará a las partes antes del comienzo efectivo del juicio, señalado en principio a partir del 25 de noviembre. Antes de las cuestiones previas, la sala ha acordado mantener como acusados, "desde el punto de vista formal", a los 32 imputados iniciales, a pesar de que "materialmente" la Fiscalía y la Junta Vecinal de Santullán han retirado los cargos contra ellos.

En el caso de la Junta Vecinal de Santullán, los principales reproches de las defensas para cuestionar su legitimidad para ejercer la acusación particular, han sido por un lado que no hay un acuerdo de la Junta Vecinal que ampare esta actuación; y por otro lado, que en la reformulación de su escrito de acusación, al adherirse a la realizada por la Fiscalía, ha acusado a algunos imputados de delitos por los que no les acusó inicialmente, lo que algunos letrados han calificado como "temerario".

En el caso del juez Acayro Sánchez, todas las defensas que han intervenido le han acusado de realizar una investigación "prospectiva" y de abrir una "causa general, en base a hipótesis", con una clara "falta de imparcialidad", por "una especie de animadversión" y "predisposición contra los investigados, buscando únicamente su imputación".

Los letrados le han reprochado una "actitud poco técnica", utilización "arbitraria" de la testifical, actuaciones procesales "fraudulentas y dilatorias", investigación "opaca", registros en domicilios de forma "injustificada", hechos "insólitos" como dictar dos autos de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, y un largo etcétera.

Para los abogados de las defensas, esta manera de proceder ha provocado un perjuicio moral a sus patrocinados, que han sufrido "una pena de banquillo persistente" durante años, y "graves vulneraciones" de derechos, que "no son subsanables", por lo que han pedido la nulidad de actuaciones de toda la fase de instrucción y "que se inicie la investigación desde el principio".

La fiscal únicamente ha mantenido los cargos contra los exalcaldes de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, por cohecho y prevaricacación, respectivamente; el exarquitecto municipal Pedro Restegui y la técnico de Urbanismo Yolanda Sánchez, por cohecho; y el exsecretario municipal, César Sáiz, por cohecho y falsedad documental en concurso con prevaricación; así como el director de obra Valentín Galdós Tobalina, por cohecho y falsedad documental.

La Junta Vecinal ha formulado también acusación contra el exalcalde Muguruza, César Saiz, Pedro Restegui y Valentín Galdós, y contra otras siete personas más: los concejales José Miguel Rodríguez KyK, Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez y Juan Tomás Molinero; y Carmen Villanueva, ex-ingeniera municipal.

Tanto la Fiscalía como la Junta Vecinal de Santullán piden que se declare la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12, del proyecto de compensación, del proyecto de urbanización y de las licencias de obras concedidas; así como la demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas (46), en particular de las que están en zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de la autovía A-8 (11).

La Fiscalía también pide que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que en la fase de instrucción intervino como perjudicado, llegando a formular escrito de acusación en diciembre de 2013.

Según el Consistorio, este cambio de posición procesal es consecuencia del auto de apertura de juicio oral de mayo de 2015, dictado por el juez instructor, Luis Acayro Sánchez, que "en contra de una corriente doctrinal mayoritaria, negó al Ayuntamiento la opción procesal de intervenir como perjudicado y a la vez como responsable civil subsidiario".