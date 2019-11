Quintanilla denuncia el envío masivo de mensajes pidiendo el voto para Cañizares y Valverde, el 10N

La ex senadora Carmen Quintanilla ha denunciado ante la junta electoral la difusión de un whatsapp que se hizo viral el día de las elecciones en el que se pedía expresamente el voto al Senado para Francisco Cañizares y Miguel Ángel Valverde, los número 1 y 2 de la formación popular no así para el 3, posición que ocupaba ella. Finalmente Quintanilla no ha salido elegida, aunque recabó 78.000 votos, 12.000 menos que el cabeza de lista, Francisco Cañizares.

El whatsapp invitaba a los votantes de VOX que marcaran estas 2 casillas para arrebatar la mayoría al PSOE en la Cámara Alta.

Éste el texto que se difundió masivamente:

"A todos los votantes de VOX acordaros que se pueden marcar con x a 3 senadores y VOX sólo lleva 1 senador. LAS OTRAS DOS CRUCES USALAS PARA MARCAR LAS DOS PRIMERAS CASILLAS DEL SENADO DEL PP... con ello le quitaremos la mayoría que ahora tiene el Psoe y la mayoría del senado la tendrán VOX Y EL PP.... Imprescindible para evitar más destrozos de Sánchez si por desgracia vuelve a salir.

Pasadlo a todos vuestros contactos... Que el Psoe no gane en el Senado".

El PP conoce la denuncia

Hechos que ha puesto en conocimiento de la justicia, como una ciudadana más, por un presunto delito electoral, advirtiendo que se siente muy orgullosa de sus casi 20 años de trayectoria parlamentaria, en los que siempre ha sido fiel y leal al partido.

Quintanilla reconoce que no es bueno actuar de esta manera buscando cambiar la voluntad de la ciudadanía en plena jornada electoral.

Denuncia de la que tiene conocimiento el PP. El presidente y senador electo Francisco Cañizares ha asegurado que está en su derecho de hacerlo y que él no recibió ese whatsapp que circuló a nivel nacional, señalaba.

Nada es para siempre

La representante popular reitera estar muy satisfecha de haber servido a España y la provincia, para mejorar la vida de la ciudadanía, tiempo en el que ha sido ponente de 11 leyes. Confesaba con emoción que ‘nada es para siempre’ y que seguirá su actividad en el partido y al frente de Afammer, la organización que congrega a 190.000 mujeres. Muchas de ellas ya le han transmitido su alegría por tener la oportunidad de dedicarse en exclusiva a la Asociación y que le va a llevar próximamente a viajar por varios países del mundo como Chile y Argentina.