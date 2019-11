Mel ante la recomposición defensiva

Hasta hace cuatro jornadas, parecía evidente el reparto de puestos y galones en la línea defensiva. De la Bella, Mantovani, Aythami y Lemos en la banda, eran el eje fundamental de un proyecto defensivo que había ido labrando Pepe Mel a base de prueba y error. Una vez dada con la fórmula, que le llevó a cerrar las terribles filtraciones que afectaron a la UD no hace mucho tiempo, parecía que las posibilidades de ir sumando puntos camino de la promoción, era una posibilidad que empezaba a tomar cuerpo.

Sin embargo, nueve goles en cuatro partidos, suponían una desviación de la vía, una alteración del orden logrado. Las explicaciones habría que buscarlas en una quiebra colectiva, no sólo seguramente, en una responsabilidad de los defensores de la UD. A partir de aquí, hay otras causas concretas, que han afectado a la estabilidad del equipo. Las lesiones de Mantovani y de Alvaro Lemos han supuesto un problema no solucionado por Mel. El lateral derecho fue ocupado por Alex Suárez en el partido ante el Zaragoza; el central reconvertido sufrió y no aportó lo que se esperaba de él. El regreso de Curbelo a esa demarcación no supera la producción que genera Álvaro Lemos.

Sin embargo, lo más duro, ha sido el sufrimiento del equipo ante los errores de Mauricio. El trabajo del central uruguayo fue negativo para el balance de la UD. Daivid regresó al once el pasado domingo después de haber jugado sólo siete minutos en la temporada. Jugó el partido al completo ante el Alcorcón y cumplió.

El último contratiempo en surgir, ha sido la sanción de De la Bella. Su buen estado de forma no será fácil de suplir. La lesión de Dani Castellano, dará la oportunidad a Dani Flaco, el canterano, a debutar en el equipo esta temporada. Habrá cambios, es necesario que no sólo de jugadores.