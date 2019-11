"No se pueden considerar como normales actitudes que son acoso escolar"

Visibilizar el problema, crear conciencia de que el acoso en la escuela o bullying, hay que atajarlo y prevenirlo, además de indicar cómo actuar en estos casos, son algunos de los objetivos de las Jornadas anuales de la FAMPA Giner de de los Ríos en Fuenlabrada que han comenzado esta martes y terminarán el 14 de noviembre, con la participación de 40 asociaciones de padres y madres.

José Manuel Simancas, presidente de la FAMPA fuenlabreña, asegura que en la ciudad no se han dado muchos casos de bullying, pero aunque “no es un problema amplio aquí, sí está y queremos darle visibilidad, porque con uno solo que haya, ya es mucho”. El pasado año, la Federación de Padres tuvo conocimiento de tres casos, “que se solucionaron positivamente, aunque a uno de los niños le cambiaron de colegio”. Y es que cree que en este ámbito, “no se pueden considerar ciertas actitudes como normales”, tal vez lo fueran “hace 20 años, pero ahora no. A lo mejor el que unos niños vayan dando collejas por el pasillo del colegio” hay quien cree que es normal, pero no, afirma.

Por eso, pide que se vaya un paso más allá y que los centros nunca tapen el bullying.“Los colegios a veces lo tapan para no ser diana, pero tendría que ser al revés, tienen que sacar pecho y decir mi centro es un centro libre de acoso y a la primera, actuar”.

Simancas recuerda que cualquier familia con un niño que sufra acoso escolar debe denunciarlo en a la dirección del centro que activará el protocolo correspondientes. Recuerda que también se puede recurrir a la Policía Local, a la Nacional o a la concejalía de Educación del Ayuntamiento. De hecho Fuenlabrada tiene hace tiempo la Unidad Agente Tutor que ofrece en los colegios charlas sobre diferentes temas, entre ellos, sobre el acoso en las aulas, para concienciar y prevenir actitudes indeseadas.

En las Jornadas de este año se abordará también el déficit de atención, un tema muy demandado por los padres, ha reconocido, además de hablar de diversidad afectiva y de género. Pedagogos y psicólogos del Servicio Municipal FUENCAP, especializado en la atención al alumnado con dificultades de aprendizaje y miembros de COGAM Educación, protagonizarán diferentes ponencias.