El Parlament reitera su voluntad de ejercer la autodeterminación con los votos de JxCat, ERC y la CUP

El Parlament de Catalunya acaba de aprobar un único punto de la moción presentada por la CUP en el que la cámara expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán. Se ha rechazado el resto de la moción, que incluía desde la reivindicación de la amnistía a los represaliados hasta la retirada de los cuerpos policiales del estado o que instaba a la dimisión del consejero Buch. Los diputados de Ciudadanos se han ido del pleno para no participar en la votación. Los diputados del PSC y el PP han querido estar presentes, pero ellos no han votado, ni sí ni no ni abstención.

Fuentes del Parlament confirman que han sido los diputados de Esquerra Republicana los que han pedido cambiar el orden del día de un pleno que se ha avanzado seis horas respecto al inicialmente previsto. Esto avalaría las sospechas de la oposición que el adelanto ha sido una maniobra del presidente de la cámara, Roger Torrent, que ha cogido por sorpresa incluso los socios de gobierno de ERC, para votar la moción de la CUP antes de que el Constitucional se pronunciara al respecto.

De hecho, justo antes de la votación, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa preguntó al presidente Torrent si tenía noticias de que el Constitucional ya había admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la moción de la CUP. Y Torrent ha dicho que no tenía notificación oficial y que la votación continuaba adelante.