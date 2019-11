"Estoy convencido de que me recibirán bien en la Guardia Civil"

A Juan Antonio Delgado le hervía el móvil en la noche del domingo, cuando se quedó a 17.000 votos de revalidar el escaño que tenía como diputado en el Congreso en las últimas elecciones generales. "No han parado las señales de cariño y de respaldo". Han lamentado su marcha colectivos de todo tipo y representantes de muchos partidos. Delgado lo ve como una muestra de reconocimiento a su labor. Si nada lo remedia, por ejemplo una oferta política en el nuevo gobierno que se prevé conformar regresará a la Guardia Civil. Antes de dar el salto a la Cámara Baja, era agente destinado en Barbate y representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, labor por la que se ganó un elevado número de expedientes.

Pregunta. Usted sigue siendo diputado porque es miembro de la Diputación Permanente del Congreso hasta que se forme el nuevo. ¿Qué sentimiento le dominó el domingo?

Respuesta. Por un lado, tristeza, y por otro, satisfacción porque he estado cuatro años en el Congreso intentando poner mi granito de arena, y por todo lo vivido, por tanta gente conocida, tantos compañeros... Así que alegría de la vivencia y tristeza, pero es el resultado de lo que ha decidido la gente.

P. El pasado domingo culpaba a Pedro Sánchez del descenso de votos en la izquierda. ¿Lo sigue viendo así?

R. Y también a otros partidos que dijeron llegar para sumar. Pero yo ya dije que no llegaban para sumar y se ha demostrado. Así que a todas esas cosas. A la baja participación, también.

P. ¿Y ha hecho algo mal Unidas Podemos?

R. Pues creo que sí. Todos hemos hecho cosas mejores, cosas peores. Creo que todos tenemos que hacer autocrítica, pero, sobre todo, creo que el hecho de convocar otras elecciones no fue lo más acertado por parte del PSOE. Pero, bueno, vienen nuevos tiempos. Tenemos que estar contentos, sobre todo, por el anuncio de gobierno que se confirmó ayer. Todo indica que vamos a tener el primer gobierno de coalición de izquierdas en la historia de la democracia. Y ojalá eso sea más importante que todo lo que ha pasado.

P. ¿Y por qué ahora sí y entonces no?

R. Pues eso se lo pregunta mucha gente. Estas elecciones han servido para bajar un poquito la tensión, que los partidos se pongan a negociar y piensen más en la gente. Eso es lo que ha pasado. La subida de la ultraderecha ha hecho recapacitar y eso, al final, es una buena noticia.

P. ¿Qué espera de este nuevo gobierno?

R. Pues sobre todo que piense en la gente, que traiga mejoras sociales, derechos para la ciudadanía, trabajo digno, que se acabe los empleos precarios y los contratos basura, mucho empleo para la provincia de Cádiz si tiro para mi tierra. Y, sobre todo, recuperar esos derechos que la ciudadanía ha perdido con la reforma laboral. Y políticas sociales para sacar a la gente de la emergencia en la que se encuentra

P. ¿Y cree que tiene posibilidades de entrar en ese nuevo gobierno?

R. Cuando deje de ser diputado, que eso será un día antes del inicio de la nueva legislatura, lo que voy a hacer es arreglar mis papeles para ser, de nuevo, guardia civil. No sé si alguien ha pensado en mí o no. Si alguien me dice algo o me llega alguna oferta, pues habrá que pensarlo y estudiarlo. Pero, en principio, mi idea es volver a la guardia civil, a mi trabajo.

P. ¿Cómo cree que le van a recibir en la Guardia Civil?

R. La Guardia Civil es un reflejo de la sociedad en la que, afortunadamente, hay de todo. Gente de todas las ideas y de todos los sentimientos. Así que creo que bien. Bueno, creo no. Estoy convencido de que bien, de que no voy a tener ningún problema. Al contrario. Los que me conocen hablan bien de mí y algunos que no me conocen tanto pues no les gusta la idea. Pero, vamos, como le digo es un reflejo de la sociedad. En la Guardia Civil hay de todo. Estoy convencido de que irá bien.

P. Le han llegado muchos mensajes de apoyo y reconocimiento a su etapa como diputado. ¿Cómo ha recibido estos mensajes?

R. Eso es lo que te hacer ver que mereció la pena. Tengo cientos de mensajes de compañeros, de policías, de guardias civiles, de bomberos, de periodistas, de diputados de otros partidos, de muchísima gente. A lo largo de estos cuatro años he conocido mucha gente: militares, tropa de marinería, gente de todo tipo. Eso es lo que ha hecho que haya merecido la pena. Cuando tanta gente te da las gracias y la enhorabuena te convence de que ha merecido la pena por haber intentando aportar mi granito de arena desde mi humilde puesto. Emociona, la verdad, que te reconozcan lo poco o mucho que haya aportado desdel Congreso.