Los propietarios de las tascas de Castellón han presentado a través del registro del Ayuntamiento una propuesta para reducir el ruido en la zona declarada como acústicamente saturada.

La solución que plantean es el establecer un nuevo cerramiento de techo acústico con ventiladores y con estaciones de medición de ruido activados constantemente.

La parte central estaría formada por paneles móviles, de manera que en función de la contaminación acústica se podrían mantener abiertos con una inclinación de 45º o completamente cerrados dejando un techo estanco.

Techado propuesto para las Tascas / Radio Castellón

El proceso de funcionamiento se completa con una estación de medida acústica en continuo para exteriores, colocado entre el techado y las viviendas colindantes superiores. De manera, que tras un tarado/programado, el sistema de medición en continuo, controlará en tiempo real el ruido de manera que cuando se sobrepase el nivel, activará el mecanismo de cerrado de los paneles, así como arrancará los ventiladores de extracción forzada, para garantizar la renovación de 8 veces todo el volumen encerrado bajo el techado. Permitiendo de esta manera, conservar la calidad del aire, así como la estabilidad de la temperatura. Con ello, no solo se consigue reducir el nivel de ruido y las transmisiones a las vivienda superiores, si no que se mantienen las condiciones de calidad del aire como si no existiera el cerramiento horizontal.

Desde el Ayuntamiento de Castellón insisten en que todas las medidas para reducir el ruido son bienvenidas y que los servicios técnicos estudiarán su viabilidad.

Zona de Tascas. Techo acústico / Radio Castellón