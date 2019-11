El Comité de Competición ratifica la alineación indebida del Villarreal B en el derbi y el Castellón pasa a ser líder

El comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol ha fallado en favor del C.D.Castellón, en referencia a la denuncia que el conjunto albinegro presentó por una presunta alineación indebida del Villarreal B en el derbi que enfrentó a ambos equipos el pasado 27 de octubre en Castalia. De este modo, el comité le ha otorgado los tres puntos al conjunto orellut y ha multado al Villarreal CF con 3.001 euros.

El conjunto albinegro denunció al Villarreal CF en función del artículo 223.2 del reglamento general de la RFEF. Dicho artículo asegura que "si algún equipo quedase integrado por menos de siete futbolistas de los que conforman la plantilla de la categoría en la que militan, podría ser considerado alineación indebida". Cabe recordar que en dicho partido, el Villarreal se quedó con 8 futbolistas, de los cuales solo 6 contaban con ficha del Villarreal B.

Ante tal situación la jueza de competición, Carmen Pérez, se ha pronunciado en favor del C. D. Castellón, puesto que queda claro que el Villarreal acabó jugando solo con 6 jugadores con ficha del Villarreal B, y no con siete. En ese sentido el comité reconoce que no hubo intención de aprovecharse de la situación por parte del filial amarillo, pero la regla no especifica que el club infractor quede exento de culpa por no haber conseguido una ventaja deportiva determinada.

Por ello, dictamina darle los tres puntos al C.D.Castellón y multar al Villarreal con 3.001 euros, la multa más baja posible, ya que tiene en cuenta la ausencia de mala fe por parte del equipo infractor.

Analizada la resolución, el Villarreal ha comunicado que recurrirá la decisión al comité de apelación.